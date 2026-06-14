Орусияда дрон чабуулунан мунай базасы өрттөндү, айрым аймактарда кара май тартыш

14-июнга караган түндө украин дрондору Орусиянын бир катар аймактарындагы күйүүчү май жана химиялык инфратүзүмдөрдү бутага алды.
Ярослав облусунда соккудан кийин күйүүчү май сакталган өндүрүш обьектисинде өрт чыкты. ASTRA билдиргендей, бутага Рыбинскидеги "Темп" мунай базасы алынган болушу мүмкүн.
Чабуул учурунда облус губернатору Михаил Евраевдин буйругу менен Москва тарапка кыймыл токтотулду.
Тулада өрт Новомосковск аймагындагы "Азот" химиялык комбинатында чыкканын ASTRA маалымдады. "Азоттогу" өрттү NASA Firms спутник сервиси да каттады.
Орел облусунда дрон чабууланын кийин турак жай комплексинин бир нече кабатында өрт чыкты. Бир киши мерт болуп, сегиз адам жаракат алды. Облус губернатору Андрей Клычков 14-июнга караган түн "тынч болбогонун" жазды. Чабуулдун кесепеттери тууралуу маалымат берилген жок.
Смоленскиде дрон сыныгы жер үйгө түшүп, жергиликтүү жаран жабыркап, ооруканага жеткирилгени кабарланды.
Орусиянын Коргоо министрлиги түн ичинде өлкөдөгү 14 аймакта, аннексияланган Крымда жана Азов деңизинде 249 украин дрондору жок кылынганын маалымдады.
Украин армиясынын соккуларынан кийин Татарстандагы бир катар май куюучу бекеттерде күйүүчү май сатууга чектөө киргизилгени маалым болду. Чектөөлөр украин дрондору 12-июнда "Татмунай" компаниясынын ТАНЕКО мунай иштетүүчү заводуна сокку ургандан кийин киргизилди.
Күйүүчү май таңкыстыгы жана сатуудагы чектөөлөр тууралуу Москва жана Подмосковьенин тургундары да билдиришүүдө. Күбөлөрдүн маалымдашынча, "Татмунайдын" май куюучу бекеттеринде бензин 20 литрден, дизелдик күйүүчү май 40 литрден гана сатылууда. Башка компанияларга таандык айрым май бекеттерде күйүүчү май сатуу убактылуу токтотулганы кабарланды.
14-июнга караган түндө украин дрондору Орусиянын бир катар аймактарындагы күйүүчү май жана химиялык инфратүзүмдөрдү бутага алды.
Шерине