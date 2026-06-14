Түркия-Өзбекстан аскердик кызматташтыгы: Борбор Азияга кандай таасир этет?

Бул кызматташтык аскер кадрларын даярдоону, курал-жарак сатып алууну жана аскердик тажрыйба алмашууну камтыйт. Түркиялык маалымат каражаттарынын билдирүүсүнө караганда, бул жерде Азербайжандын армиясын модернизациялоодо мурда колдонулган ыкмалар да эске алынган.
Өзбекстандагы аскердик кеңешчилер
Түркиянын Куралдуу күчтөрү тарабынан 2026-жылдын 20-апрелинен 21-майына чейин Измир провинциясынын Сеферихисар районундагы Доганбей полигонунда өткөрүлгөн EFES-2026 эл аралык аскердик машыгууларына 10 миңден ашуун аскер катышты. Алардын ичинде 50 мамлекеттен келген 1305 чет өлкөлүк катышуучу жана байкоочулар бар.
Өзбекстандын аскердик контингентинин саны тууралуу расмий маалымат жарыяланган жок. Бирок машыгуулар аяктагандан кийин Түркиянын улуттук коргонуу министри Яшар Гүлер Өзбекстанга атайын аскердик кеңешчилер тобу жөнөтүлгөнүн кабарлады.
Гүлер Өзбекстанды дос жана боордош өлкө деп атап, Ташкент түрк куралдуу күчтөрүнүн тажрыйбасына кызыгып жатканын айткан.
Түркиялык маалымат каражаттары жазгандай, Өзбекстанда Түркиянын генерал-майору жетектеген кеңеш берүүчү топ ишин баштады.
Yenigun гезитинде жарыяланган макалада бул кеңешчи топтун иши мурда Азербайжандын армиясын модернизациялоодо колдонулган реформалардын тажрыйбасына негизделери айтылат.
«Алардын негизги максаты — Өзбекстандын Куралдуу күчтөрүн модернизациялоо жана түрк армиясынын тажрыйбасын киргизүү», — деп жазылган макалада.
Ушул жылдын апрель айында Ташкентте Өзбекстан менен Түркиянын аскер жетекчилеринин жолугушуусу өтүп, анда коргонуу тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү, стратегиялык өнөктөштүк жана аймактык коопсуздук маселелери талкууланган.
Мирзиёев Анкара менен аскердик кызматташууну бекемдеп жатат
Түркия — түрк тилдүү мамлекеттердин ичинен НАТОго мүчө болгон жалгыз өлкө жана Өзбекстандын коргонуу тармагындагы негизги өнөктөштөрүнүн бири бойдон калууда. Анын куралдуу күчтөрү чакан эмес кургактык, аба жана деңиз мүмкүнчүлүктөрүнө ээ, ал эми коргонуу өнөр жайы аймактагы эң тез өнүгүп жаткан тармактардын бири болуп саналат.
Өзбекстандык саясат таануучу Фарход Толипов мындай дейт:
«Борбордук Азия менен Түркиянын коопсуздук жана коргонуу тармагындагы кызматташтыгы жаңы процесс эмес. Ал көз карандысыздык жылдарында эле өнүгө баштаган. Ал тургай “түрк жолу менен кетебиз” деген ураан да болгон. Биринчи администрация мезгилинде Түркия менен стратегиялык өнөктөштүк тууралуу көз караш бар эле. Ошондой эле аскердик кызматташтыкка багытталган жылыш байкалган. Экинчи администрация учурунда бул кызматташтык дагы күчөдү».
Президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин Ташкент менен Анкаранын ортосундагы аскердик байланыштар чындап эле кыйла активдешкен.
2017-жылы эки өлкөнүн коргонуу мекемелери аскердик билим берүү тармагында кызматташуу боюнча макулдашууга кол коюшкан. Ошондон бери кызматташтык бара-бара кеңейип, кадрларды даярдоону, биргелешкен машыгууларды жана аскердик-техникалык кызматташууну камтый баштаган.
Адистердин айтымында, коргонуу тармагындагы кызматташтыктын өнүгүшүндө Түрк мамлекеттер уюмунун (ТМУ) ролу барган сайын өсүүдө.
Фарход Толипов белгилегендей:
«Акыркы жылдары ТМУ алкагында мурда болуп көрбөгөн өзгөрүүлөр болуп жатат. Буга чейин көбүнчө маданият, билим берүү же экономика маселелерине көңүл бурулчу. Акыркы жылдары коопсуздук секторуна басым жасала баштады. Бул жөн гана куру кыялдар эмес. Жакында биз реалдуу практикалык натыйжаларды көрдүк: Азербайжан менен Түркиянын аскердик жана коргонуу тармагындагы биримдигине күбө болдук. Карабах согушунда Азербайжан Түркиядан болуп көрбөгөндөй колдоо алганын да көрдүк».
Советтик мурастан заманбап аскердик техникага
Өзбекстандын армиясындагы курал-жарактын кыйла бөлүгү азыркыга чейин советтик платформаларга негизделген. Танктардын негизги бөлүгүн ар түрдүү модификациядагы Т-72 түзөт. Аскер-аба күчтөрүнүн курамында болсо совет мезгилиндеги МиГ-29, Су-27 учактары жана тик учактар колдонулуп келет, алардын бир бөлүгү гана модернизацияланган.
Эксперттердин айтымында, акыркы жылдарда Өзбекстан куралдуу күчтөрүнүн түзүмүн акырындык менен реформалап, бөлүктөрдүн мобилдүүлүгүнө, тез реакция кылуучу күчтөргө жана заманбап чалгындоо каражаттарына көбүрөөк көңүл бура баштады.
Oxus Society уюмунун Борбордук Азия боюнча коргонуу жана коопсуздук маселелери боюнча талдоо бөлүмүнүн директору Майкл Хиллиард мындай дейт:
«Өзбекстанда акырындык менен төмөнкү деңгээлдеги командирлер менен сержанттарга көбүрөөк ыйгарым укук берүү процесси жүрүп жатат. Бул катуу советтик, артиллерияга негизделген моделден баш тартып, кыйла ийкемдүү бригадалык түзүмгө жана тез аракеттенүүчү күчтөргө өтүүнү билдирет».
Эгерде түрк кеңешчилеринин сунуштары ишке ашырылса, өзгөрүүлөр офицерлерди даярдоо системасын, башкаруу түзүмүн, учкучсуз аппараттарды колдонуу ыкмаларын, санариптик байланыш жана чалгындоо системаларын, ошондой эле тез жооп берүүчү бөлүктөрдүн уюштурулушун камтышы мүмкүн.
Айрыкча учкучсуз авиациянын өнүгүүсү чоң кызыгуу жаратат. Азыркы кагылышуулар, анын ичинде Тоолуу Карабахтагы жана Украинадагы согуштар бул системалардын согуш талаасында жогорку натыйжалуулугун көрсөттү.
2023-жылы Өзбекстан Түркиянын Baykar компаниясы чыгарган Bayraktar TB2 учкучсуз учактарын сатып алганы тууралуу алгачкы маалыматтар тараган. Так саны ачык айтылбаса да, ачык булактар Өзбекстанда жок дегенде төрт мындай аппарат бар экенин көрсөтөт.
Учкучсуз аппараттардан тышкары, Өзбекстан Түркиядан Ejder Yalçın (Эждер Ялчын) чопкутталган машиналарды да сатып алган. Маалыматтарга ылайык, учурда өзбек армиясында мындай машинадан 24 даана бар.
Буга чейин бул техниканы Өзбекстандын аймагында локалдаштырып өндүрүү пландары да айтылган. Мындай машиналар чек араларды коргоо, атайын операцияларды өткөрүү жана аскер кызматкерлерин мина-жарылуучу коркунучтардан коргоо үчүн колдонулушу мүмкүн.
2025-жылы Түркиянын TUSAŞ компаниясы Өзбекстанга ANKA учкучсуз учактарын сатканы тууралуу маалыматтар да чыккан.
Ошол эле учурда Түркиядан алынган аскердик техника менен курал-жарактардын көлөмү жана келишимдердин наркы, адатта, ачык айтылбайт.
«Тобокелдиктерди диверсификациялоо»
Ошол эле учурда Өзбекстан коопсуздук тармагында көп векторлуу саясатты сактап келет. Ташкент Орусия, Кытай, Түштүк Корея, Пакистан жана башка бир катар Батыш өлкөлөрү менен да аскердик байланыштарды өнүктүрүүнү улантууда.
Аналитиктердин пикиринде, Өзбекстан менен кызматташуунун активдешүүсү Түркиянын Борбордук Азиядагы кеңири стратегиясынын бир бөлүгү болуп саналат.
Карабах жаңжалында Азербайжандын ийгиликтеринен кийин жана түрк коргонуу өнөр жайына болгон эл аралык кызыгуунун өсүшүнүн шартында, Анкаранын аймактагы позициясы кыйла бекемделди.
Коомдук дипломатия фондунун талдоочусу Александр Гнидюк: «Түркия Тоолуу Карабахтагы операция маалында Азербайжанга олуттуу аскердик жардам көрсөткөн. Бул Орусиянын Түштүк Кавказдагы, ошондой эле Борбор Азиядагы таасирин жарым-жартылай азайткан», - деген пикири менен бөлүштү.
Анын айтымында, кошумча фактор катары Түркиянын куралдуу күчтөрү жана коргонуу өнөр жайы Сирияда, Ливияда жана башка кагылышууларда жетишкен ийгиликтер да таасир эткен.
Гнидюктун белгилөөсүндө, Түркия менен аскердик кызматташуунун күчөшү Өзбекстандын жана аймактагы башка өлкөлөрдүн улуттук кызыкчылыктарына туура келет.
«Түркия, албетте, түрк тилдүү өлкөлөр үчүн абдан олуттуу жана ишенимдүү өнөктөш болуп саналат. Айрыкча акыркы жылдары Түрк мамлекеттер уюму алкагында кызматташтык абдан активдүү өнүгүп жатат. Бул процесс өзгөчө 2021-жылы, башкача айтканда Орусия менен Украинанын ортосундагы толук масштабдуу согуш баштала электе эле айкын байкалган. Советтик Союз тарагандан кийинки алгачкы ондогон жылдарда Борбор Азия коопсуздук маселесинде Орусияга өтө көз каранды болгон. Өз кызыкчылыктарынын алкагында бул өлкөлөр үчүн коопсуздук тармагында таасир бир гана Орусияда эмес, Түркия менен Кытайда да болушу тобокелдиктерди диверсификациялоого жана мүмкүн болуучу чыңалууларды азайтууга жардам берет», — деп жыйынтыктады Гнидюк.