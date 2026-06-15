Трамп АКШ менен Иран макулдашууга жетишкенин билдирди

АКШ президенти Дональд Трамп Кошмо штаттары менен Ирандын ортосунда тынчтык келишими түзүлгөнүн билдирди.
Ал бул тууралуу Truth Social социалдык тармагына жазды. Трамптын сөзүнө караганда, Иран бууп салган Ормуз кысыгы ачылат, ал эми АКШ Ирандын деңиз бөгөтүн алат. Трамп башка маалымат берген жок. Мурдараак ал макулдашуу 14-июнда түзүлүшү ыктымалдыгын билдирген. Ошол эле күнү ал өзүнүн 80 жылдыгын белгиледи.
Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф 14-июндун кечинде жандуу сүйлөшүүлөрдөн кийин АКШ менен Ирандын ортосунда тынчтык келишими жетишилгенин билдирген. Сүйлөшүүлөр ошол эле учурда Пакистан, Катар жана башка өлкөлөрдүн арачылыгы менен жүрдү.
Документке расмий кол коюу аземи, Шариф социалдык тармакта жазгандай, 19-июнда Женевада болот. Буга чейин кол коюу жакынкы күндөрү, атүгүл жекшембиде болору айтылып жаткан. Ошол эле учурда тараптар макулдашуу бүтүмүнө келери акыркы мүнөттөргө чейин белгисиз болуп турду.
Премьердин маалыматынан улам, кол коюуга чейин техникалык деңгээлдеги сүйлөшүүлөр жүрүшү керек. Ормуз кысыгын ачуу жана ок атышууну токтотуудан башка сүйлөшүүлөрдөгү башка шарттар тууралуу ал жазган жок.
Шарифтин сөзүнө караганда, Иран менен АКШ ок атышууну "бардык фронттордо", Израил "Хезболла" радикал тобуна каршы сокку уруп жаткан Ливанда да токтотууну макулдашты. "Хезболла" тобу АКШ менен Израилде террордук деп табылган. Еврошаркет аталган топтун саясий партиясын эмес, аскердик канатын террордук деп санайт.
Шариф АКШ менен Иранга, сүйлөшүүгө арачылык кылган Катарга, Сауд Арабиясына жана Түркияга ыраазычылык билдирди.
Иран азырынча билдирүүлөрдү комментарийлей элек. Макулдашуу шарттары да азырынча айтыла элек.
АКШ менен Израил Иранга каршы согушун февралдын аягында баштаган, Иран менен каршылашуунун активдүү учуру апрелге чейин болду, бирок андан кийин деле тараптар улам бирине сокку уруп жатты, Ормуз кысыгы кемелер үчүн жабык болду.
Сүйлөшүүлөр ортомчулар аркылуу акыркы эки айдан бери жүрдү.
Шерине