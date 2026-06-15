Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
15-Июнь, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 19:00
Жаңылыктар

Алтынбек Рысбеков энергетика министри болуп дайындалды

Алтынбек Рысбеков.
Алтынбек Рысбеков.

Алтынбек Рысбеков Кыргызстандын энергетика министри болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгону 15-июнда кабарланды.

Алтынбек Рысбеков энергетика министринин милдетин аткаруучу болуп мурдагы министр Таалайбек Ибраев кызматтан алынгандан кийин, 10-июнда дайындалган.

48 жаштагы Рысбеков Ала-Бука районунда туулуп-өскөн, Ош мамлекеттик университетин бүтүргөн.

Ал 2000-жылдардын башынан тарта энергетика тармагында иштейт. Эмгек жолун Ош электр тармактар ишканасында баштап, кийин "Улуттук электр тармактар" ишканасында бир топ жыл жетекчилик кызматтарды ээлеген. 2025-жылы энергетика министринин орун басары болуп дайындалган.(ZKo)


Шерине

XS
SM
MD
LG