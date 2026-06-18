Мигранттар көп иштеген Москвадагы «Садовод» базарында өрт чыкты

Москвадагы борбор азиялык мигранттар көп иштеген «Садовод» соода комплексинде ири өрт чыкты. Окуя 18-июнга караган түнү Москвага жана Москва облусуна жасалган жапырт дрон чабуулу маалында болду.
Москва шаарынын мэри Сергей Собянин соода комплексинин аймагына дрондун сыныктары түшкөнүн билдирди.
«Садовод» базары Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган миңдеген мигранттар иштеген жай катары белгилүү. Бул жерде документ текшерүүлөр жана мигранттарга каршы рейддер байма-бай өткөрүлүп келет.
Маалыматтарга караганда, атып түшүрүлгөн украиналык дрондун сыныктары комплекстеги имараттардын биринин чатырына түшүп, өрт чыккан.
Ошол эле учурда негизги сокку коңшу жайгашкан Капотня районундагы Москва мунай иштетүүчү заводуна тийип, анда бир нече жерде өрт чыккан.
Украинанын президенти Владимир Зеленский чабуулдардын кесепеттерин көрсөткөн видеону жарыялап, бул операцияны Украина шаарларына жасалган орус соккуларына берилген «адилеттүү жооп» деп атады.
Шерине