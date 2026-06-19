Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
19-Июнь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 11:55
Жаңылыктар

Аксынын акими, Кара-Көлдүн мэри кызматтан бошотулду

Садыр Жапаров.
Садыр Жапаров.

Президент Садыр Жапаров Эдилбек Тажимырзаевди Кара-Көл шаарынын мэри кызматынан бошотуп, ордуна Азамат Турдубековду дайындады. Бул тууралуу маалымат 19-июнда жарыяланды.

Тажимырзаев бул кызматка быйыл 31-мартта эле дайындалган. 41 жаштагы Турдубеков мурда Чолпон-Ата шаарынын мэри болуп иштеген.

Президент Жапаровдун 19-июнда жарыяланган дагы бир жарлыгы менен Аксы районунун акими Максатбек Саргазаков кызматтан алынып, ордуна Азамат Намазалиев дайындалды.

Саргазаков бул кызматты 2025-жылдын март айынан бери аркалап келди. Жаңы дайындалган аким Намазалиев мурда Токмок шаарынын вице-мэри болуп иштеген.

Мындан бир күн мурун президент Жапаров Манас шаарынын мэри Абдипата Маткасимовду кызматтан алган жана Ноокат районунун акимин алмаштырган.

Шерине

XS
SM
MD
LG