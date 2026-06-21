АКШ вице-президенти Жей Ди Вэнс Швейцарияга бир күндөн кийин учту

АКШнын вице-президенти Жей Ди Вэнс Ирандын расмийлери менен сүйлөшүү жүргүзүү үчүн Швейцарияга бир күндөн кийин учуп кеткенин анын маалымат катчысы 20-июндун кечинде билдирди.
Сапар алдында Вэнс журналисттерге "Мен ал жакта бир же эки күн гана болом", - деп айтты.
"Биз өзөктүк маселеде, Ливандагы согушту токтотууда ийгиликке жетишебиз деп ойлойм. Менимче, биз көңүл бурушубуз керек болгон эки маанилүү нерсе ушулар. Ирандыктардын да талкуулагысы келген маселелери болот деп ишенем", - деди Вэнс.
Вице-президент америкалык чабармандар Стив Уиткофф менен Жаред Кушнерге Швейцариянын курорттук Бүргеншток шаарында Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи башында турган расмий жетекчилери менен түз сүйлөшүү үчүн кошулары күтүлүүдө.
Башында анын сапары бир күн мурунку датага белгиленген, бирок сапар Ирандын Израил Ливанга сокку урганы үчүн сүйлөшүүлөрдү жылдырганына байланыштуу токтотулган.
АКШнын вице-президенти Жей Ди Вэнс Ирандын расмийлери менен сүйлөшүү жүргүзүү үчүн Швейцарияга бир күндөн кийин учуп кеткенин анын маалымат катчысы 20-июндун кечинде билдирди.
Шерине