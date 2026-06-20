Иран Ормуз кысыгын кайрадан жапканын жарыялады

Ирандын аскер жетекчилиги Израилдин Ливандын түштүгүндөгү чабуулдарына жооп катары Ормуз кысыгын коммерциялык кемелер үчүн кайрадан жапканын билдирди. 20-июнда мамлекеттик IRIB телеканалы аркылуу берилген билдирүүдө Ирандын "Хатам ал-Анбия" чалгындоо борбордук штабы бул чечимге АКШнын "согушту токтотуу боюнча макулдашуунун биринчи пунктун ачыктан-ачык бузгандыгы" себеп болгону айтылды.
Ирандын белгилешинче, буга Ливандын аймагына Израилдин уланып жаткан соккулары, ошондой эле израилдик аскерлердин бул өлкөнүн түштүгүнөн чыгарылбаганы себеп.
Ирандын Куралдуу күчтөрүнүн Башкы штабынын билдирүүсүндө "Ормуз кысыгы кемелердин өтүшү үчүн жабык болот" деп айтылды.
АКШнын Куралдуу күчтөрүнүн Борбордук командачылыгы 20-июнда жарыялаган маалыматында Ормуз кысыгы аркылуу өткөн кемелер көбөйгөнүн, кеминде 55 коммерциялык кеме өтүп, 17 миллион баррель мунай ташылганын билдирди.
Кошмо Штаттардын вице-президенти Жей Ди Вэнс Вашингтон Ормуз кысыгы аркылуу кемелердин өтүшү токтоду деген маалыматты тастыктаган далилдерди азырынча көрө электигин айтты. Ошондой эле ал АКШ жекшемби күнү Швейцарияда Иран менен сүйлөшүүлөрдү улантууну күтүп жатканын, ал жакта президенттин атайын чабарманы Стив Уиткофф жана кеңешчиси Жаред Кушнер бар экенин кошумчалады.
Көп өтпөй Пакистандын Тышкы иштер министрлиги Иран менен АКШнын Пакистан жана Катардын ортомчулары катышкан консультациялары 21-июнда Швейцариянын Бүргеншток шаарында өтөрүн билдирди.
Швейцарияга делегациясы жөнөп кеткенин Тегеран да тастыктады.
Эки өлкөнүн өкүлдөрү талкуулай турган негизги маселе - узап бараткан аптада кол коюлган меморандумдун шарттарын ишке ашыруу жолдору.
Меморандумда сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан чакта, кеминде 60 күн аралыгында, Ормуз кысыгы ачык турушу керектиги жазылган.
19-июнда Иран колдогон "Хезболла" тобу жана Израил АКШнын ортомчулугу менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүнүн натыйжасында атышууну токтотуу тууралуу макулдашканы кабарланган. Бирок 20-июнга караган түнү жана эртең менен израилдик армия Ливандын түштүгүндөгү "Хезболланын" турумдарын кайрадан аткылаганы белгилүү болду.
Израил армиясы (ЦАХАЛ) бул чабуулу "Хезболланын" соккуларына жооп экенин, атышууну токтотууга даярдыгын, бирок Ливанда ээлеп турган турумдарынан аскерлерин чыгарып кетпесин билдирди.
18-июнда АКШ президенти Трамп жана Ирандын президенти Масуд Пезешкиан эки өлкө ортосундагы өз ара түшүнүшүү меморандумуна өз-өзүнчө кол койгон. Андагы негизги пункттардын бири бардык соккуларды, анын ичинде Ливандагы атышууну да токтотуу тууралуу жазылганы кабарланган. Документке кол коюлгандан кийин Ормуз кысыгы ачылып, танкерлердин кыймылы уланган, ал эми АКШ Ирандын портторундагы блокаданы токтоткон.
"Хезболла" – Ливандын түштүк аймактарынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөгөн, Иран колдогон жоочулар тобу жана саясий партия. Вашингтон "Хезболланы" террордук уюм деп тааныган, Европа Биримдиги анын саясий партиясын эмес, куралдуу тобун "кара тизмеге" киргизген. Ливандын парламентинде "Хезболланын" саясий партиясынан депутаттар бар.
Шерине