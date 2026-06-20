Нөшөрлөгөн жаандан улам Кадамжай районунда сел жүрдү

20-июнда кечке жуук Баткен облусунун Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагында нөшөрлөп жааган жаандан улам сел жүрдү. Бул тууралуу “Азаттыкка” Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (ӨКМ) басма сөз кызматы билдирди.
Мекеме сел Тамаша-Сай аймагынан агып түшкөнүн, сай аркылуу өз нугунда акканын, үйлөргө, мал жандыктарга зыян бербегенин жазды.
Анын алдында жергиликтүү тургундар “Азаттыкка” билдиргендей, сел Кызыл-Булак айылы менен Тамашанын ортосундагы жолду алып кеткен. Алар Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери барышканын, сел токтогон соң тазалоо иштери башталарын маалымдашкан.
ӨКМ 18-22-июнь күндөрү өлкөнүн көпчүлүк аймагында жаан-чачын болуп, сел жүрүшү мүмкүн экенин эскерткен.
Соңку айларда Кыргызстанда нөшөрлөгөн жаандан улам жер-жерлерде сел жүрүп жатат. 5-июнда түнү Ысык-Көл облусунда сел жүрүп, анын айынан эки киши каза болгон. Тоонун боору урап түшүп, сел суусуна кошулуп баткак түрүндөгү ылай Балыкчы – Ананьево – Каракол жолунун 92-чакырымын жана 1 Мерседес Спринтер, 1 Форд Мондео унааларын, андагы эки эркек кишини басып калган.
Шерине