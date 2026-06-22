Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
22-Июнь, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 17:54
Жаңылыктар

Уларбек Исмаилов Манас шаарынын мэри болуп дайындалды

Уларбек Исмаилов.
Уларбек Исмаилов.

Уларбек Исмаилов Жалал-Абад облусунун Манас шаарынын мэри болуп дайындалды. Тиешелүү тескемеге президент Садыр Жапаров кол койду.

Исмаилов быйыл 1-апрелден тарта президенттин Жалал-Абад облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары болуп турган.

Жалал-Абад шаарынын мурдагы мэри Абдупата Маткаликов башка жумушка өткөнүнө байланыштуу деген жүйө менен 18-июнда кызматынан алынган.

Ага чейин кызматта турган Эрнисбек Ормоков беш жылдан ашуун кызматта турган. 10-февралда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кызматтан алынгандан кийин ага жакын делген бир катар жетекчилердин катарында Ормоков да жумуштан алынган.

Буга чейин Жалал-Абад аталып келген шаар былтыр аталышын Манас деп өзгөрткөн.(ZKo)

Шерине

XS
SM
MD
LG