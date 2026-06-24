Футбол: Өзбекстандын курамасы, күйөрмандар, Криштиану Роналду
АКШнын Техас штатындагы Хьюстон шаары. Дүйнө чемпионатында Өзбекстандын улуттук курама командасы Португалия менен беттешип, оюн 0:5 эсебиндеги оор жеңилүү менен аяктады. Бирок бул күндүн тарыхы топ талашкан талаадагы окуялар менен гана чектелбейт. Беттеш башталышына саналуу сааттар калганда стадионго барчу көчөлөр ак-көк түскө боёлгон кадимки дарыяны элесин берди. Өзбекстандан жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн келген миңдеген күйөрмандар стадионду көздөй жөө жүрүш жасашты. Өзбекстан тарыхында биринчи жолу Дүйнө чемпионатына катышууда. Ал эми бул жакка келген күйөрмандар футбол көрүү үчүн гана эмес, өздөрүн дүйнөгө таанытуу үчүн да келишкен.
Шерине