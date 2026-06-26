Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
26-Июнь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 12:20
Жаңылыктар

Нурлан Мотуев 57 жашында каза болду

Нурлан Мотуев.
Нурлан Мотуев.

Нурлан Мотуев 26-июнда Бишкекте 57 жашында ооруканада каза болду. Маалыматты милициядан ырасташты.

Нурлан Мотуев 1969-жылы Нарын облусунун Жумгал районундагы Чаек айылында туулган. 1987-1994 - жылдары Тюмень мамлекеттик университетинин орус филологиясы, 1996-1999 - жылдары АКШнын дипломатиялык академиясын аяктаган.

Эмгек жолун 2000-жылы “Асаба” гезитинде кабарчы болуп баштаган. 2005-жылы Жумгал районундагы “Кара-Кече” көмүр кенин тарапташтары менен басып алып белгилүү болгон.

Кийин бир нече жолу президенттик шайлоодо талапкерлигин көрсөткөн. Өлкөдөгү коомдук-саясий кырдаал боюнча пикирин билдирип турган. Акыркы жылдары социалдык тармактардагы баракчаларын активдүү иштетип, карызын ала албай жүргөндөрдүн арыз-муңун баракчасына чыгарып келген. (BTo)

Дагы караңыз

Президент мындан ары жер үй салуу үчүн жер бөлүнбөй турганын айтты

"Казарман ГЭСтер" каскадынын курулушу башталды

Кеминде жол кырсыгынан атасы эки баласы менен каза болду

Мунай баасы Жакынкы Чыгыштагы согушка чейинки деңгээлге түштү

Венесуэла: Зилзала курмандыктары 235ке жетти, миңдеген киши дайынсыз

1-июлдан тартып Орусияга кирүү үчүн "Госуслуги" жана "RuID" тиркемелери керек

Евробиримдик Орусияга каршы санкцияларынын мөөнөтүн дагы узартты

Шерине

XS
SM
MD
LG