Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
30-Июнь, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 11:28
Жаңылыктар

Кадамжайдагы балдар үйүндө 11 жаштагы өспүрүм каза болду

Иллюстрациялык сүрөт.
Иллюстрациялык сүрөт.

Баткен облусунун Кадамжай районунун Совет айыл аймагындагы балдар үйүнүн тарбиялануучусу - 11 жаштагы өспүрүм каза болду. Маалыматты “Азаттыкка” Кадамжайдын акими Баяке уулу Болоткан ырастады.

Анын сөзүнө караганда, өспүрүм 28-июнда аймактагы ооруканада каза тапкан. Аким маркумдун ага чейин дене табы көтөрүлгөнүн айтып, соттук-медициналык экспертизанын жыйынтыгы ал “ур-токмокко кабылган эмес” деп чыкканын айтты. Өспүрүмдүн сөөгү 28-июнда жерге берилген. Маалымат боюнча, балдар үйүндө ал эжеси менен чогуу тарбияланып жаткан.

Баяке уулу Болоткан балдар үйүндө 18 бала бар экенин кошумчалап, түзүлгөн шартты “орточо” деп баалады. Окуя тууралуу Агартуу министрлиги маалымат бере элек. (BTo)

Дагы караңыз

Баткенде катуу шамалдын чыгымы 16 млн сом деп эсептелди

Орус армиясынын соккуларынан Украинада 11 киши набыт болду

Казакстанда аскерлерди жогорку күжүрмөн даярдыкка келтирүү боюнча машыгуулар өтүүдө

Трамп Иран менен сүйлөшүү Дохада өтөрүн билдирди, Тегеран бул маалыматты четке какты

“75чилердин каты”: прокурорлор шектүүлөрдү 9 жылдан абакка кесүүнү сурады

Кыргыз өкмөтү күйүүчү майды коңшу өлкөлөрдөн да сатып алууну пландап жатат

Шерине

XS
SM
MD
LG