Кадамжайдагы балдар үйүндө 11 жаштагы өспүрүм каза болду

Баткен облусунун Кадамжай районунун Совет айыл аймагындагы балдар үйүнүн тарбиялануучусу - 11 жаштагы өспүрүм каза болду. Маалыматты “Азаттыкка” Кадамжайдын акими Баяке уулу Болоткан ырастады.
Анын сөзүнө караганда, өспүрүм 28-июнда аймактагы ооруканада каза тапкан. Аким маркумдун ага чейин дене табы көтөрүлгөнүн айтып, соттук-медициналык экспертизанын жыйынтыгы ал “ур-токмокко кабылган эмес” деп чыкканын айтты. Өспүрүмдүн сөөгү 28-июнда жерге берилген. Маалымат боюнча, балдар үйүндө ал эжеси менен чогуу тарбияланып жаткан.
Баяке уулу Болоткан балдар үйүндө 18 бала бар экенин кошумчалап, түзүлгөн шартты “орточо” деп баалады. Окуя тууралуу Агартуу министрлиги маалымат бере элек. (BTo)
Шерине