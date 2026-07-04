Рамзан Кадыровдун 18 жаштагы уулуна Орусиянын сыйлыгы ыйгарылды

Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун уулу Адам Кадыров Орусиянын "Жол кыймылынын коопсуздугу боюнча мамлекеттик инспекциясына 90 жыл" юбилейлик медалы менен сыйланды.
Ушундай эле сыйлыкты өзү кошо алган анын атасы Рамзан Кадыров бул тууралуу өзүнүн Telegram-каналына жазды. Видеодо Жол кыймылынын коопсуздугу боюнча мамлекеттик инспекциясынын түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгына арналган салтанат учурунда алгач кызматкерлерге ордендер жана медалдар берилген, андан кийин сыйлыктарды Рамзан Кадыров өзү жана анын уулу тапшырып жатканы көрсөтүлгөн.
Июнь айынын этегинде 18 жаштагы Адам Кадыров калктуу конуштардын ичинде уруксат берилген ылдамдыкты болжол менен эки эсе ашырып айдап, каршы тилкеге чыгып бараткан видео чыккан. Аны атайын коштоп жүргөн унаалар көрүнгөн эмес.
2024-жылдын 16-январында Грозныйда Адам Кадыровдун кортежи жол кырсыгына кабылып, анын кесепетинен башка автоунаанын айдоочусу каза болгону айтылган.
Айрым маалымат каражаттарынын (анын ичинде "Кавказ.Реалии") маалыматында, кырсыктан кийин Адам Кадыров жана анын жанындагы 20дай адам ооруканага түшкөн.
"Новая газета Европа" басылмасы болсо ага операция жасалып, көк боору алып салынганы жана көзүнүн көрүү нерви да катуу жабыркашы мүмкүн экени тууралуу маалымат тараткан.
Бирок бул маалыматтарды расмий органдар же Кадыровдордун өзү ырастаган да, четке каккан да эмес.
18 жаштагы Адам Кадыровго июнь айынын ортосунда "Герой Чечни" (Чеченстандык баатыры) деген наамы экинчи ирет берилген. Бул наамдын алгачкысын ал 2023-жылы, Грозный шаарындагы түрмөдө жаткан Никита Журавелди сабагандан кийин алган. Ошол мезгилден тарта Кадыровдун уулу 20дан ашык сыйлык алып, бийлик жана аскер түзүмдөрүндөгү бир катар кызматтарды аркалаган.
Июнь айынын башында чеченстандык NIYSO кыймылы күч кызматкерлеринин шалаакылыгынан бир жаран каза болгонун айтып чыккан.
9-майда болсо ушул эле NIYSO кыймылы Грозныйда күч органдарынын катышуусунда болгон жол кырсыгында 62 жаштагы Тахир Вазарханов каза болгонун, анын өлүмүнө Кадыровчулардын катышы бар экенин кабарлаган.
Шерине