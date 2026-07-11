Трамп Иран менен сүйлөшүүлөр уланарын, "ок атышпоо режими токтогонун" билдирди

АКШнын президенти Дональд Трамп жума күнү Кошмо Штаттар Ирандын тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра жандандыруу сунушуна макул болгонун кабарлап, бул ок атышууну токтотуу режимине кайтуу дегенди билдирбейт деди.
Трамп бул тууралуу Truth Social социалдык тармагындагы баракчасына жазгандай, Иран Кошмо Штаттардан сүйлөшүүлөрдү улантууну суранган.
"Биз макул болдук, бирок Кошмо Штаттар аларга ок атышууну токтотуу режими аяктаганын ачык-айкын билдирди", - деп жазган ал.
Reuters агенттигинин булактары билдиргендей, бул билдирүүнүн алдында Катардан келген ортомчулар Иран өкүлдөрү менен жолугушкан.
Жакынкы Чыгыштагы кырдаал ушул аптанын башында курчуп кетти. Буга Ирандын Ормуз кысыгындагы соода кемелерине урган чабуулдары себеп болду. АКШ буга жооп катары Ирандын аймагындагы бир катар буталарга сокку урду. Бул – эки тарап июнь айынын ортосунда меморандумга кол койгондон бери АКШнын Иранга жасаган алгачкы чабуулу болуп калды. Иран өз кезегинде чөлкөмдөгү бир катар өлкөлөрдө жайгашкан америкалык базаларга сокку урганын билдирди.
АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөр, меморандумда каралгандай, эки ай бою жүргүзүлүшү керек жана Ирандын өзөктүк программасы менен Ормуз кысыгынын макамын камтыган бир катар маселелерди камтууга тийиш. Бирок акыркы убакта бул сүйлөшүүлөр жүргүзүлбөй калган.
Иран Трамптын бул акыркы билдирүүлөрү боюнча азырынча комментарий бере элек.
Шерине