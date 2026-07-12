Украинанын аскер күчтөрү 12-июлга караган түнү Орусиянын Самара облусундагы Сызран шаарында жайгашкан мунай иштетүүчү заводго дрондор менен чабуул койду. Облус губернатору Вячеслав Федорищев өнөр жай ишканасына чабуул болгонун, турак үйлөр зыян тартканын, бир адам каза болгонун билдирди. Анын айтымында, дагы үч адам, анын ичинде бир бала жаракат алган.
ASTRA басылмасы буга чейин мониторинг жүргүзгөн каналдар жарыялаган видеолордун тартылган жерин аныктаган. Алардан көрүнгөндөй, Сызрандагы мунай иштетүүчү заводдун аймагында өрт чыккан.
Сызран заводу — Орусиядагы эң ири мунайды кайра иштетүүчү ишканалардын бири болуп саналат жана «Роснефть» компаниясынын курамына кирет. Буга чейин украин аскерлери бул ишканага бир нече жолу сокку урган.
Ростов облусунун башчысы Юрий Слюсарь 12-июлга караган түнү украин дрондору Азов деңизиндеги танкерди Азов–Кара деңиз каналына кирип бара жаткан учурда жабыркатканын билдирди. Ал ошондой эле Таганрог шаарына жана облустун бир катар райондоруна сокку урулганын маалымдады. Таганрог шаары катары менен үчүнчү түн чабуулга кабылды.
Буга чейин Украина армиясы акыркы күндөрү Азов деңизинде ондогон орус кемелери бутага алынганын билдирген. Маалыматтарга ылайык, Азов–Кара деңиз каналы кемелердин кыймылы үчүн жабылган.
Украинанын учкучсуз системалар күчтөрүнүн жетекчиси Роберт Бровди бир түндүн ичинде дагы 14 орус кемеси бутага алынганын, ал эми акыркы бир жума ичинде мындай чабуулдардын саны 90го жеткенин жазды.
Орусиянын Коргоо министрлиги бир түндүн ичинде абадан коргонуу күчтөрү Украинанын 349 учкучсуз учагын жок кылганын билдирди. Бирок канча дрон бутага жеткени же атып түшүрүлбөй калганы тууралуу маалымат берилген жок.
Шерине