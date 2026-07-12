Футбол: Дүйнө чемпионатынын жарым финалына чыккан командалар аныкталды

Түндүк Американын үч өлкөсүндө өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын жарым финалында ойной турган командалар аныкталды. 12-июлга караган түнү чейрек финалда Англия Норвегияны 2:1 эсебинде утту. Таңга маал болгон дагы бир чейрек финалдык беттеште Аргентина Швейцарияны жеңди. Оюндун негизги убакыты 1:1 эсебинде тең чыгуу менен аяктаган. Кошумча берилген убакытта аргентиналыктар эки гол киргизип (111-мүнөт, 121-мүнөт), жарым финалга чыгышты.
Бир күн мурда болгон чейрек финалдык оюндарда Испания Бельгияны (2:1), Франция Мароккону жеңип алган (2:0).
Эми алдыда жарым финалда Франция Испания менен (15-июль, 01:00) Англия Аргентина менен (16-июль, 01:00) ойнойт.
11-июнда башталып, 19-июлга чейин улана турган футбол боюнча дүйнө чемпионаты АКШ, Канада жана Мексикада өтүп жатат. Финалдык беттеш 20-июлга караган түнү болот.
Шерине