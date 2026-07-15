Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
15-Июль, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 12:56
Куугунтук курмандыктары

Репрессия: үч мерте жазаланган Жанузактын уулдары

Репрессия: үч мерте жазаланган Жанузактын уулдары
Embed
Репрессия: үч мерте жазаланган Жанузактын уулдары

No media source currently available

0:00 0:20:45 0:00
Түз линк

1920-жылдардын соңунда совет бийлиги кулактарды тап катары жоюу урааны менен миңдеген кишилерди күчтөп журт котортуп, шарты катаал аймактарга сүргүнгө айдаган. Ысык-Көлдөн жана Чүйдөн ондогон үй-бүлөлөр “кулак”, “бай-манаптын тукуму” деп айыпталып, Украинага сүргүнгө айдалат. Алардын арасында бир тууган Жанузаковдор дагы чогуу кеткен. Иса жана Израил Жанузаковдор үч жолу жазаланган репрессия курмандыгы. “Куугунтук курмандыктары” подкастында аларды кыздары эскерет.

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG