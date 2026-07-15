Репрессия: үч мерте жазаланган Жанузактын уулдары
1920-жылдардын соңунда совет бийлиги кулактарды тап катары жоюу урааны менен миңдеген кишилерди күчтөп журт котортуп, шарты катаал аймактарга сүргүнгө айдаган. Ысык-Көлдөн жана Чүйдөн ондогон үй-бүлөлөр “кулак”, “бай-манаптын тукуму” деп айыпталып, Украинага сүргүнгө айдалат. Алардын арасында бир тууган Жанузаковдор дагы чогуу кеткен. Иса жана Израил Жанузаковдор үч жолу жазаланган репрессия курмандыгы. “Куугунтук курмандыктары” подкастында аларды кыздары эскерет.
Шерине