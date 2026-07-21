Трамп Канаданын айрым товарларына 50% бажы салыгын киргизди

АКШ президенти Дональд Трамп Канададан импорттолуучу көптөгөн товарлардын тизмесине кошумча 50% бажы салыгын киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул чечим Канада америкалык товарларга, анын ичинде автоунаага, сүт азыктарына жана алкоголдук ичимдиктерге карата «адилетсиз мамиле жасап жатат» деген жүйө менен кабыл алынганы айтылды.
Жаңы бажы төлөмдөрү 19-августтан тартып күчүнө кирет жана Түндүк Америкадагы коңшу эки мамлекеттин ортосундагы соода алакасынын чыңалуусу катары бааланууда.
Ак үй тарифтер америкалык бизнести коргоо үчүн зарыл экенин билдирди. Жаңы алым күнүмдүк керектелүүчү товарлардан тартып, мисалы, шарап жана хоккей таякчаларынан баштап, цемент сыяктуу өнөр жай продукцияларына чейин таасир этет. Ошол эле учурда энергия булактары, калий жер семирткичтери, стратегиялык маанидеги минералдар жана балык сыяктуу негизги экспорттук товарларга бул тарифтер колдонулбайт.
Азыркы учурда АКШ Канаданын болот, алюминий жана жез продукцияларына 15-50% чейинки тарифтерди колдонот, ийне жалбырактуу жыгач материалдарына 35% тариф жана америкалык эмес автоунаа тетиктерине 25% салык салат.
Өз кезегинде Канада да АКШнын айрым импорттук товарларына — болотко, алюминийге жана автоунаага — 25% өлчөмүндө жооп иретиндеги тариф киргизген.
Шерине