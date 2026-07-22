Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
22-Июль, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 10:02
Жаңылыктар

Бишкек–Ош унаа жолундагы Чычкан капчыгайында сел түшүп, тазаланды

Бишкек–Ош унаа жолундагы Чычкан капчыгайына түшкөн сел жана аны тазалоо учуру.
Бишкек–Ош унаа жолундагы Чычкан капчыгайына түшкөн сел жана аны тазалоо учуру.

Бишкек–Ош унаа жолунун 249-чакырымында, Токтогул районунун Чычкан капчыгайынын Казы-Жар тилкесинде жааган жамгырдын кесепетинен түшкөн сел тазаланды. Бул тууралуу Президенттин Жалал-Абад облусундагы өкүлчүлүгү кабарлады.

Коктудан түшкөн таш аралаш суу 22-июль, кечки саат 18:00-19:00дөрдө жолду каптаган.

Өкүлчүлүктөн такташкандай, окуядан жабыркагандар жок. Жол кырсыгы катталган эмес жана жол кыймылы үзгүлтүккө учураган жок.

Дубандын аймагындагы №23 Жол тейлөө ишканасынан (ЖТИ) бир автожүктөгүч тартылып, жолго түшкөн сел калдыктары тазаланды.

Интернетке тараган видеодон көрүнүп тургандай, сел жолду жарым-жартылай баскан. Машинелер таш суудан буйтап өтүп жатышканын көрүүгө болот.

Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 17-июлда өткөн атайын коллегиясында маалымдалгандай, быйыл алты айда 1258 жерде өрт чыгып, 280 сел жүргөн. Жалпы 33 өзгөчө учур катталып, 24 адам каза тапты.

Жарым жылда селдин кесепеттерин жоюу иш-чараларынын алкагында коопсуз жерлерге 149 адам эвакуацияланып, 775 техника, 4114 адам тартылган жана 1874 турак үй, короолор, 67 социалдык объект, 34 чакырым арык/каналдар, 96,5 чакырым жол сел калдыктарынан тазаланган. (ErN)

Шерине

XS
SM
MD
LG