Германияга барган кыргызстандык 150дөй улан-кыз ара жолдо калганын айтып чыгышты

Жайкы каникул маалында окуу жана иштөө үчүн Кыргызстандан Германияга барган 150дөй улан-кыз убада кылган жумушка киргизилбей жатканына жана жатаканасынан чыгарылганы турганын айтып чыкты. Студенттердин кайрылуусун коомдук ишмер жана блогер Медиса Жокиева социалдык тармактардагы баракчасына жарыялады.
Жокиеванын айтымында, кыз-жигиттер Германияга Кыргызстандагы Samara Academy уюму аркылуу, ар бири 50 миң сомдон төлөп барышкан. Аталган өлкөгө барышкан соң компаниянын ал жактагы өнөктөштөрү студенттерди жумушту өздөрү табышы керектигин айтышкан.
Улан-кыздар блогерге качкындарга ылайыкталган, жаман шарттагы имаратта жашап жатышканына даттанышкан. Маалыматка караганда, жатакана ээлери аларды иш тапкан соң чыгып кетүүсүн талап кылуда.
Ара жолдо калганын айткан кыз-жигиттер Кыргызстандын тиешелүү органдарына кайрылып, аларга жардам берип коюусун өтүнүшкөн.
Кыргызстандагы Samara Academy уюму социалдык тармактардагы баракчасында бул боюнча түшүндүрмө берди. Компания жогорудагы маалыматтардын баары чындыкка дал келбей турганын, студенттердин жашаган жери 27-июлга чейин төлөнгөнүн, андан кийин дагы узартыларын билдирди. Ал улан-кыздардын алды жумушка чыкканын да кошумчалады.
Компаниянын өкүлү алардын Германиядагы өнөктөшү – Немис академиясы студенттерди кароосуз калтырбай турганын, өздөрү алардын маселеси оң жагына чечилгенге чейин көмөктөшөрүн маалымдды.
Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги жана Германиядагы кыргыз элчилиги бул окуя боюнча үн ката элек. (ErN)
Шерине