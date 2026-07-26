Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
26-Июль, 2026-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 12:14
Жаңылыктар

Кочкор – Кара-Кече – Макмал темир жолунун курулушу башталат

Балыкчы – Кочкор темир жолу
Балыкчы – Кочкор темир жолу

Жакынкы жылдары Кочкор – Кара-Кече – Макмал темир жолунун курулушу башталат.

Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 25-июлда Балыкчы – Кочкор темир жолунун жана Кочкор станциясынын ачылыш аземинде айтты.

Президенттин белгилешинче, стратегиялык долбоор өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн темир жол аркылуу бириктирет.

"Кара-Кече көмүр кенин өндүрүш борборлору менен байланыштырып, Кыргызстандын ички жүк ташууларын жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн сапаттуу жаңы деңгээлге көтөрөт. Келечекте бул багыт дүйнөлүк мааниге ээ болгон Кытай – Кыргызстан – Өзбекстан эл аралык темир жол коридоруна кошулат", - деген Жапаров.

Мамлекет башчы Кочкор станциясына поезд менен келген. Узундугу 63 чакырым Балыкчы – Кочкор тилкеси Балыкчы – Кара-Кече – Макмал темир жол линиясын куруу долбоорунун биринчи баскычы.

Президенттин басма сөз кызматынын билдиришинче, Кыргызстан бул темир жолду өз акчасына курган. Курулуш учурунда болжол менен 1 млн куб метр жардыруу иштери жүргүзүлүп, 8 километр тоо тилкеси тазаланган. Жолдун курулушуна 1 километр үчүн 955 миң АКШ доллары сарпталган.

Жапаров мисал ирети чет өлкөлүк компаниялар курулуш үчүн бир чакырымына 4,8 миллиондон 6,8 миллион доллар сунуштаганын айткан.

Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече темир жолунун курулушуна 2022-жылдын 31-мартында старт берилген. (ST)


Шерине

XS
SM
MD
LG