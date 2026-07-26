Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
27-Июль, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 11:36
Жаңылыктар

Орусия Запорожьеге төрт авиабомба таштады. Киши өмүрү кыйылып, алтоо жараат алды

Запорожьеге чабуулдардын бири. 10-июль, 2026-жыл
Запорожьеге чабуулдардын бири. 10-июль, 2026-жыл

26-июлда Орусиянын армиясы Украинанын Запорожье облусун төрт авиабомба менен аткылады.

Запорожье облустук аскердик администрациясынын башчысы Иван Федоров билдиргендей, май куюучу станциялар, сокку тийген жерге жакын жайгашкан имараттар, окуу жайына зыян келтирилип, автоунаа өрттөнүп кетти.

Украинанын Улуттук полициясынын маалыматына караганда, бир киши каза таап, алтоо жараат алды.

Кечээ орус армиясы Запорожьеге үч авиабомба менен сокку уруп, бир киши каза тапкан. Жараат алган 11 кишинин үчөө балдар экени кабарланган.

Запорожье дээрлик күн сайын авиабомба менен соккуга кабылып келет.

20-июлда орусиялык авиабомба беш кабаттуу турак жайга тийгенде он бир жашар кыздын өмүрүн алган.

Кийинки күнү көп кабаттуу үй соккуга кабылып, үч киши каза болгон.

Куржундар

Шерине

XS
SM
MD
LG