Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
31-Июль, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 10:39
Жаңылыктар

Ысык-Көлдө эл аралык деңгээлдеги гольф-клуб ачылды

Илхам Алиев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон жана Шавкат Мирзиёев. (солдон оңго карай)
Илхам Алиев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон жана Шавкат Мирзиёев. (солдон оңго карай)

30-июлда Ысык-Көл облусунун Кош-Көл айылында эл аралык деңгээлдеги гольф-клуб ачылды. Иш-чарага президент Садыр Жапаров, Азербайжандын мамлекет башчысы Илхам Алиев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, ошондой эле Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев катышты.

Садыр Жапаров Кыргызстандын жаратылышы, Ысык-Көлдүн уникалдуу мүмкүнчүлүктөрү мындай долбоорлорду ишке ашырууга бардык шарттарды түзөрүн, туризм экономиканын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары караларын айтты.

2022-жылдын башында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) Ысык-Көлдө көп функциялуу ири гольф клуб куруп жаткан “СК Девелопмент” компаниясынын жетекчиси Алексей Конев баштаган бир катар адамдарды камакка алган. Ага көл жээгиндеги баалуу кыймылсыз мүлктөрдү мамлекеттин менчигинен мыйзамсыз чыгарып алуу фактысы боюнча айып тагылган.

“ПолитКлиника” медиасы бул фактыны иликтеп, кылмыш иши козголгондон кийин Алексей Конев “СК Девелопмент” компаниясынын 50% үлүшүн президенттин уулу Рустам Жапаровдун досу Элдос Усенбековго 500 сомго сатып, өзү чет өлкөгө чыгып кеткенин жазган.

Садыр Жапаров “Кабар” агенттигине курган маегинде уулу Рустам Жапаров гольф клубун куруу долбоорун көзөмөлдөп жатканын билдирген. Мамлекет башчы “СК Девелопмент” компаниясы Кош-Көл айылына гольф клуб салам деп 92 гектар жерди конкурстан утуп алганын, “Керемет банктан” 3 миллион доллардын тегерегинде насыя алып төкпөй жатканын билдирип, ишти аягына чыгарыш үчүн уулу көзөмөлдө жатканын айткан. (BTo)

Дагы караңыз

Кыргызстан Орусиядан бензин, солярка ташып келүүнү жандантат

Орусиянын Украинага жапырт соккулары: Бир нече киши каза тапты, 40тан ашууну жараат алды

Кривой Рогдо Орусиянын соккусунан бир үй-бүлөдөн беш киши каза болду

Украина бир күндө Wildberries'тин үч кампасына сокку урду. Үчүнчү жолу бутага Пермдеги комплекс алынды

АКШ Ирандагы объектилерге катуу сокку урганын жарыялады

“75чилердин иши”: Ташиевдин адвокаты райондук соттун өкүмүнө каршы арыз берди

АКШ Ирандын мунайын ташыган танкерлерге санкция салды

Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевге I даражадагы “Манас” орденин тапшырды

Шерине

XS
SM
MD
LG