Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
30-Июль, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 17:26
Жаңылыктар

Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевге I даражадагы “Манас” орденин тапшырды

Шавкат Мирзиёев жана Садыр Жапаров. Ысык-Көл. 30-июль, 2026-жыл.
Шавкат Мирзиёев жана Садыр Жапаров. Ысык-Көл. 30-июль, 2026-жыл.

Мамлекет башчы Садыр Жапаров 30-июлда Ысык-Көлдө Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевге I даражадагы “Манас” орденин тапшырды.

“Ынтымак ордо” мамлекеттик сыйлык Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүгө жана эки элдин ортосундагы достукту чыңдоого кошкон зор салымы үчүн ыйгарылганын билдирди.

Шавкат Мирзиёев бул орденди өзүнө көрсөтүлгөн сый-урмат катары гана эмес, эки мамлекеттин ортосундагы достукту, ынак коңшулаштыкты жана стратегиялык өнөктөштүктү чыңдоо боюнча биргелешкен аракеттерге берилген жогорку баа катары кабыл аларын айтты.

Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарында Чечме булагын биргелешип пайдалануу, эки өлкөнүн Коргоо министрликтеринин ортосундагы кызматташтык жөнүндө макулдашуу сыяктуу бир катар документтерге кол коюлду.

Садыр Жапаров Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы өткөрмө бекеттер 15тен 30га чейин көбөйө турганын билдирди. (BTo)

Дагы караңыз

Украин тарап Орусиянын ракетасы Польшанын аймагына өтүп кеткенин билдирди

Тажикстан Кытайдан күйүүчү май сатып алууну караштырып жатат

Жапонияда жер титирөөдөн каза болгондордун саны 25ке жетти

Сот көп аялдуулук иши боюнча экс-губернатор Мирбек Мияровду актады

Кыргыз-өзбек чек арасындагы өткөрмө бекеттер 30га чейин көбөйөт

Сабиров чет элдик инвесторлор менен түзүлгөн келишимдер ачык болорун айтты

“75чилердин иши”: Ташиевдин адвокаты райондук соттун өкүмүнө каршы арыз берди

Шерине

XS
SM
MD
LG