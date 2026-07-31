Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
31-Июль, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 16:54
Жаңылыктар

Алты өлкөнүн президенттери Чолпон-Ата декларациясына кол коюшту

Илхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов жана Шавкат Мирзиёев. (Солдон оңго карай)
Илхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов жана Шавкат Мирзиёев. (Солдон оңго карай)

31-июлда Ысык-Көлдө Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусунда президенттер Чолпон-Ата декларациясына кол коюшту.

Президент Садыр Жапаров акыркы жылдары чек араларга байланыштуу тарыхый макулдашуулар жетишилгениндин жана өз ара ишенимдин чыңдалышынын аркасында аймактык кызматташтык сапаттык жактан жаңы деңгээлге чыкканын айтты.

Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун (БУУ) Коопсуздук Кеңешинин 2027-2028-жылдарга туруктуу эмес мүчөлүгүнө Кыргызстандын талапкерлигин колдогону үчүн аймактагы өлкөлөрдүн лидерлерине ыраазычылык билдирди.

Өлкө лидерлери сөз сүйлөгөндөн кийин президенттер Чолпон-Ата декларациясына кол коюшту.

Иш-чарага президент Садыр Жапаров, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Азербайжандын мамлекет башчысы Илхам Алиев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын өлкө жетекчиси Сердар Бердымухамедов, ошондой эле Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев катышты.

Эми Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын сегизинчи бейформал консультативдик жолугушуусу 2026-жылдын 8-октябрында Түркмөнстанда өтөт. (BTo)

Шерине

XS
SM
MD
LG