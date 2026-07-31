Зеленский Орусия Түндүк Кореянын ракетасы менен сокку урганын айтты

Орусиянын 30-июлда Украинага каршы соккусунда, баштапкы маалыматка караганда, Түндүк Кореянын ракетасын колдонгонун өлкө президенти Владимир Зеленский билдирди. Днепропетров облусунун Радушное кыштагына жасалган чабуулдан бир үй-бүлөдөн алты кишинин өмүрү кыйылган.
"Албетте, дагы экспертизалар болот, баары текшерилет, бирок азыркы маалымат боюнча бул түндүккореялык баллистика болду", - деди ал.
Зеленский союздаштарды Орусиянын бул соккусун айыптап гана эмес, Украинага аба чабуулдарынан коргонуу системалары жагынан колдоо көрсөтүүгө чакырды.
30-июлга караган түнү Орусия Украинанын бир катар шаарларына, анын ичинде борбор калаа Киевге ракета менен чабуул жасаган. Кривой Рог шаарынын четиндеги Радушное айылында көп балалуу үй-бүлө жашаган жеке үйгө баллистикалык ракета түшкөн. Каза тапкандар арасында алты жашар кыз жана 11, 17 жаштагы балдар бар.
2024-жылы Москва менен Пхеньян «ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк» жөнүндө келишим түзүшкөн.
Шерине