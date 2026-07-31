Илхам Алиев Кыргызстанда. Мунай сатып алуу маселеси көтөрүлөбү?

Азыркы кырдаалдын кесепети Орусиядан мунай продукциясын импорттогон Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөргө тийип жатат. Бул өлкөлөрдө бензиндин, дизелдин тартыштыгы сезилип, баасы кескин өстү.
Орусиядан күйүүчү май алып келген Кыргызстандын бийлиги түзүлгөн кырдаалдан чыгуу үчүн бардык айла-амалды караштырып жатканын бир нече жолу билдирди.
Украинанын дрон соккуларынан улам Орусиянын ири мунай иштетүүчү жайларын жакынкы арада калыбына келтирүү кыйын болорун адистер эскертүүдө.
Мындай шартта расмий Бишкек өлкөдөгү кара май кризисин чечүү үчүн Казакстан, Беларус, Кытай баштаган бир нече өлкө менен сүйлөшүп жатканын шардана кылган.
Мындай өлкөлөрдүн катарында Азербайжандын SOCAR мамлекеттик мунай компаниясы да бар экенин кыргыз бийлигинин өкүлдөрү “Азаттыкка” билдирген эле.
Негизи мунай менен газга бай Азербайжан Кыргызстан үчүн кара май рыногунда атаандаштык түзүп, диверсификациялоодо маанилүү өлкө катары каралып келчү.
Күйүүчү-майлоочу майды Орусиядан башка жактардан дагы сатып алууну камсыздоо үчүн 2012-жылы Кыргызстан Азербайжан менен жылына 2 млн тонна мунайды кайра иштетүүчү биргелешкен завод курууну макулдашып, бирок кийин ал долбоор ишке ашпай калган. Кыргызстандын күйүүчү-майлоочу майга болгон жылдык керектөөсү 1 млн тоннага барабар. Ашыкча иштетилген мунайзатын Ооганстан менен Тажикстан сыяктуу үчүнчү өлкөлөргө сатуу жагы макулдашылган.
Бул долбоорду Азербайжандын SOCAR компаниясы ишке ашырып, биргелешкен заводду куруу чыгымын өзүнө ала турган болгон. Бирок бул план ишке ашпай калганы менен өлкөдөгү адистер Кыргызстан мунай продукциясын сатып алуу жаатында Орусиядан башка диверсификациялоо жолдорун караштыруусу зарыл экенин айтып келет.
Күйүүчү май жаатындагы акыркы кырдаал мындай пландын актуалдуулугун дагы көрсөттү.
Ошондуктан азери лидери Илхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары учурунда жана Чолпон-Атадагы лидерлердин бейформал жолугушуусунда соңку кырдаал жана дал ушул мунай маселеси талкууланабы деген суроо кызыгуу жаратууда.
Ал тапта 30-июлда Кыргызстан Орусиядан айына 100 миң тоннадан күйүүчү-майлоочу май ташып келүү боюнча келишимге кол коюлганы белгилүү болду. Бул тууралуу “Азаттыкка” Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди.
Анын сөзүнө караганда, орус тарап менен азырынча баа боюнча бир чечим кабыл алына элек жана жакынкы күндөрү Кыргызстандын Нефтетрейдерлер ассоциациясынын өкүлдөрү Орусияга барат деп күтүлүүдө.
Данияр Амангелдиев мындан тышкары Кыргызстанды бензин, солярка менен толук камсыздоо үчүн башка мамлекеттер менен да сүйлөшүүлөр токтотулбай турганын кошумчалады.
Орус бийлиги күйүүчү-майлоочу майды экспорт кылууга салынган тыюуну 2027-жылдын 31-январына чейин узарткан. Бирок 1-сентябрдан баштап өкмөттөр аралык келишимдердин жана гуманитардык жардамдын алкагында сыртка чыгарууга уруксат берилген.
Кыргызстандын Нефтетрейдерлер ассоциациясы 20-июлдагы маалыматында орус жергесиндеги дрондордун чабуулуна кабылган мунай иштетүүчү заводдордогу соңку кырдаалга байланыштуу Орусиядан Бишкекке мунай ташуу дээрлик токтогонун маалымдаган. Ушундан улам Кыргызстанда бензиндин, солярканын баасы көтөрүлүп, айрым май куюучу жайларда АИ-95 үлгүсүндөгү бензин менен солярка жок болуп жатат.Кыргызстан бир жылда 2 миллион тонна күйүүчү-майлоочу май керектесе адатта анын 95 пайызга жакыны Орусиядан импорттолот. Өлкө негизинен Орусиядан бензин, дизел, авиакеросин, битум жана чийки мунай сатып алат.
30-июлда Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары башталды. Эки тараптуу кызматташтыкты талкуулаган негизги иш-чаралар Чолпон-Ата шаарында өтүүдө.
Мамлекеттик сапар алкагында ал кыргыз президенти Садыр Жапаров менен жолугушуп, алаканын актуалдуу маселелерин жана кызматташтыкты мындан ары чыңдоонун келечегин талкуулаганын өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Ошондой эле бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландалууда.
Шерине