Токмокто аялын, балдарын сабоого шек саналган адам кармалды

Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы Токмокто үй-бүлөлүк зомбулук иши боюнча 38 жаштагы адам (Ч.Ч.) кармалганын кабарлады. Облустук милициянын маалыматында 3-августта Токмок шаарынын 33 жаштагы тургуну (З.Р.) арыз менен кайрылып, жарандык жолдошу акыркы үч жылдан бери ага жана жашы жете элек эки баласына зордук-зомбулук көрсөтүп келатканын айткан.
Бул факты Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнө катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Териштирүүдө жабырлануучудан көрсөтмө алынып, анда ал жарандык жолдошу электр зымы жана күрөк менен уруп, денесине залал келтиргендигин айткан.
Окуя боюнча арыздануучу жана анын жашы жете элек эки баласына соттук-медициналык экспертиза дайындалган. Токмок шаардык милициясы бул факты боюнча Кылмыш-жаза кодексинин “Уруп-сабап кыйноо” беренеси менен кылмыш ишин козгоп, шектүү милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө уланууда.
Ички иштер министрлиги (ИИМ) билдиргендей, 2026-жылы үч айда үй-бүлөлүк зомбулук боюнча 6621 учур катталган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 44% көп.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Кыргызстанда 2025-жылы үй-бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 656 кылмыш иши козголгон. Мында 458 аял, 104 бала жана 94 эркек киши жабыркаган. (BTo)
Шерине