Европа: Өзбекстандыктар аралашкан "жасалма виза" схемасы
Чехия жана Германияда өзбекстандык жарандар аралашкан кылмыштуу схемалардын бети ачылды. Мындай окуялар борбор азиялык эмгек мигранттарына кандай таасир этиши мүмкүн? Еврошаркет миграциялык саясатын күчөтүп жаткан маалда биримдикке иш издеп барган аймактын жарандары эмнеге көңүл бурууга тийиш?
Чыгарылыштар
-
Июль 10, 2026
Орусияда бензин тартыш, Казакстан чектөө койду
-
Июнь 24, 2026
Орусияда бензин тартыш, Кыргызстанда баасы кымбат
-
Июнь 23, 2026
Ирандын ураны Казакстандын кампасына түшөбү?
-
Апрель 25, 2026
Арал соолуду, Каспий тартылууда. Ысык-Көл эмне болот?
-
Март 20, 2026
АКШда трак айдаган мигранттар дагы азаят
-
Январь 19, 2026
Гренландия: НАТОдогу өнөктөштөргө ишенебиз
Шерине