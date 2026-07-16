Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
16-Июль, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 20:07

Биз жана дүйнө

Европа: Өзбекстандыктар аралашкан "жасалма виза" схемасы

Европа: Өзбекстандыктар аралашкан "жасалма виза" схемасы
Embed
Европа: Өзбекстандыктар аралашкан "жасалма виза" схемасы

No media source currently available

0:00 0:14:20 0:00

Чехия жана Германияда өзбекстандык жарандар аралашкан кылмыштуу схемалардын бети ачылды. Мындай окуялар борбор азиялык эмгек мигранттарына кандай таасир этиши мүмкүн? Еврошаркет миграциялык  саясатын күчөтүп жаткан маалда биримдикке иш издеп барган аймактын жарандары эмнеге көңүл бурууга тийиш?

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG