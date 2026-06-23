Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
23-Июнь, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 20:25

Биз жана дүйнө

Ирандын ураны Казакстандын кампасына түшөбү? Коңшулардын кооптонуусу

Ирандын ураны Казакстандын кампасына түшөбү? Коңшулардын кооптонуусу
Embed
Ирандын ураны Казакстандын кампасына түшөбү? Коңшулардын кооптонуусу

No media source currently available

0:00 0:09:37 0:00

АКШ менен Иран 60 күн ичинде тынчтык келишимине жетүү боюнча жол картасын макулдашты. Сүйлөшүүлөрдүн алдында Ирандын президенти өлкө уран байытуу укугунан баш тартпай турганын билдирген. Ал эми АКШнын вице-президенти Жей Ди Вэнс Тегеран МАГАТЭ инспекторлорун өлкөгө киргизүүгө макул болгонун айтты. Буга чейин МАГАТЭнин башчысы жарым тоннага жакын уранды сактоого Казакстан даяр экенин айткан. Ирандын уранын Казакстанда сактоо канчалык коопсуз? Астанага эмне артыкчылык берет жана кандай тобокелдик тооруйт?

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG