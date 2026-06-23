Ирандын ураны Казакстандын кампасына түшөбү? Коңшулардын кооптонуусу
АКШ менен Иран 60 күн ичинде тынчтык келишимине жетүү боюнча жол картасын макулдашты. Сүйлөшүүлөрдүн алдында Ирандын президенти өлкө уран байытуу укугунан баш тартпай турганын билдирген. Ал эми АКШнын вице-президенти Жей Ди Вэнс Тегеран МАГАТЭ инспекторлорун өлкөгө киргизүүгө макул болгонун айтты. Буга чейин МАГАТЭнин башчысы жарым тоннага жакын уранды сактоого Казакстан даяр экенин айткан. Ирандын уранын Казакстанда сактоо канчалык коопсуз? Астанага эмне артыкчылык берет жана кандай тобокелдик тооруйт?
Чыгарылыштар
-
Апрель 25, 2026
Арал соолуду, Каспий тартылууда. Ысык-Көл эмне болот?
-
Март 20, 2026
АКШда трак айдаган мигранттар дагы азаят
-
Январь 19, 2026
Гренландия: НАТОдогу өнөктөштөргө ишенебиз
-
Декабрь 09, 2025
Зеленский Донбассты берүү талабын четке какты
-
-
Октябрь 09, 2025
Орусиядан чыгып кетип, Сербиядан орун тапкан мигранттар
Шерине