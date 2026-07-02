Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
2-Июль, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 21:14

Эркиндик

Э менен Е алмашса жазуу эрежеси жеңилдейби?

Э менен Е алмашса жазуу эрежеси жеңилдейби?
Embed
Э менен Е алмашса жазуу эрежеси жеңилдейби?

No media source currently available

0:00 1:26:42 0:00
Түз линк

Кыргыз тилинин жазуу эрежелери боюнча долбоор сунушталгандан кийин талаш күчөдү. Э жана Е тамгаларынын колдонулушу, жазылышы боюнча талаш-тартыш болууда. Жазуу эрежелерин өзгөртүү же жөнөкөйлөштүрүү маселеси эмнеге ушул талашка байланып калды. Жазуу эрежелерин кантип жөнөкөйлөштүрсө болот? Кыргызча сабаттуу жаза албай калгандардын көбөйүп жатышы эмнеден кабар берет? Бул суроолорду филология илимдеринин доктору Уулкан Камбаралиева, Улуттук илимдер академиясынын окумуштуусу Бурул Сагынбаева, Кыргыз эл жазуучусу, “Алиппенин” түзүүчүсү Сулайман Рысбаев жана “Эл-Сөздүк” онлайн сөздүгүнүн түзүүчүсү Чоробек Сааданбеков менен талкуулайбыз.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG