ЧУКУЛ КАБАР!
8-Декабрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 18:53
Эгемендик тарыхындагы эң көп акча чачылган шайлоо
Бул жолку шайлоо Кыргызстандын эгемен тарыхындагы каражат көп коротулган парламенттик шайлоо болуп калды. БШК талапкерлер үгүткө 1,5 млрд сом сарптаганын билдирди. Бирок айрым серепчилер каражат мындан бир нече эсе көп чачылганын, көп округдарда добуш сатып алуу аракеттери болгонун айтышууда. Буга дээрлик көпчүлүк округдардан жалаң капчыктуу талапкерлер утуп чыкканын мисал тартышууда. Кайсыл талапкер канча каражат коротту? Шайлоо чыгымдарына сереп салабыз.

