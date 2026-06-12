Европа мигранттарды Борбор Азияга жөнөтөбү?
Евробиримдик ондогон жылдардан берки эң катаал миграция мыйзамын кабыл алганы турат. Жаңы эрежелер башпаанек суранычы четке кагылган адамдарды үчүнчү өлкөлөргө жөнөтүүгө жол ачат. Айрым маалымат каражаттары мындай өлкөлөрдүн арасында Казакстан менен Өзбекстан дагы бар экенин жазышты. Расмий Астана менен Ташкент бул маалыматты четке какты. Эмне үчүн Борбор Азия бул талкуунун борборуна айланып калды?
Чыгарылыштар
-
Май 30, 2026
Ереван менен Москва тиреши артында эмне турат?
-
Май 22, 2026
Дрон согушу: Киевдин жаңы тактикасы
-
Май 15, 2026
Эки оттун ортосунда калган Ливан
-
Апрель 06, 2026
Жакынкы Чыгыш: Ирандагы согуштун Борбор Азияга таасири
-
Апрель 02, 2026
Сизди телефондон ким тыңшайт?
-
Март 05, 2026
Иран АКШнын касына кантип айланган?
Шерине