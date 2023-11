"Чекисттер кошо барган". Каримованын мурдагы күйөөсү Гонконгдо кармалды

Рустам Мадумаров алгач 2014-жылы кармалган. Өзбекстандын Башкы прокуратурасы аны "уюшкан кылмыштуу топтун" башчысы деп жарыялаган. Ошол эле жылы ал "мыйзамсыз ишкердик кылган", "салык төлөөдөн качкан", "арам акчаны адалдаган", "чет элдик валютаны сыртка ири көлөмдө мыйзамсыз алып чыккан" деп айыпталып, алты жылга эркинен ажыратылган.

Бирок өзбек соту аны канча жылга кескени белгисиз. Мадумаровдун жаза мөөнөтү аяктаганы тууралуу расмий маалымат жок.

Рустам Мадумаров тууралуу акыркы расмий маалымат Британиянын прокуратурасынын сайтында 2020-жылы чыккан. Анда ал Өзбекстанда абакта жазасын өтөп жатканы айтылат.



"Озодлик" радиосу өз булактарына таянып жазгандай, 46 жаштагы Рустам Мадумаров октябрь айынын башында Гонконг аэропортунда кармалган. Өзбекстандын атайын кызматынын өкүлдөрү аны күрөөгө бошотууга аракет кылганы менен майнап чыккан эмес. Мадумаров Гонконгдо арам акчаны адалдаштырууга айыпталып жатканы кабарланды.

Ошондой эле Өзбекстандын абагынан чыккан Мадумаров Гонконгго өз каалоосу менен эмес, Өзбекстандын Мамлекеттик коопсуздук кызматынын жогорку жетекчилеринин буйругу менен барганы айтылууда.

"Аны аэропорттон кармашты. Рустам кармалары менен анын жанында жүргөн эки өзбек кызматкер таанымаксан болуп, кетип калышты. Мадумаров Гонконгдо арам акчаны адалдаган деп айыпталууда. Алгач аны күрөө менен бошотууга аракет кылышкан. Бирок Гонконг тарап буга макул болгон жок. Ал бир айдан бери ал жакта абакта жатат", - дейт Рустам Мадумаровдун камалышынын чоо-жайын билген "Озодликтин" булагы.

Эмне үчүн өзбек чекисттер Мадумаровду Гонконгго алып барышты?

2017-жылы Өзбекстандын Башкы прокуратурасы 12 өлкөнүн аймагында Мадумаров жетектеген уюшкан кылмыштуу топтун дээрлик 1,5 миллирд долларлык "адалданган активдери" аныкталганын билдирген. Алардын ичинде 67 миллион доллар Гонконг банкында сакталып турганы жана ошол кезде 15 миллион долларга бааланган Гонконгдогу The Arch пентхаусу бар экени кабарланган.

Өткөн жылы жайында Канаданын The Globe and Mail басылмасы The Arch пентхаусу 68,4 миллион долларга сатылганын жазган.

"Озодлик" радиосунун редакциясына тийген документтерде Standard Chartered Bank'тын Гонконг филиалында Рустам Мадумаров менен Гүлнара Каримованын атына ачылган бир нече эсеп бар экени жазылган. Аларда Мадумаров менен Каримованын жүз миллиондогон доллары сакталып турат.

Гүлнара Каримова соңку 11 жылдан бери бир катар эл аралык кылмыш ишинин фигуранты болуп келет. Буга чейин анын Швейцария банктарындагы 1 миллиард долларга жакын каражатынын эсеби жабылган. Бирок Каримова менен Мадумаровдун Гонконг банктарындагы эсеби жабылганы тууралуу расмий маалымат жок.

"Ууруну каракчы тоноптур"

Расмий Ташкент Гонконг бийлигинен Гүлнара Каримованын бул өлкөдөгү мүлкүн Өзбекстанга кайтарууну суранган күндө деле, бул жараян Каримованын Швейцариядагы активдери сыяктуу көп жылдарга созулчудай.

Андыктан Өзбекстандын Мамлекеттик коопсуздук кызматындагы айрым "таасирдүү" кишилер Рустам Мадумаровдун ортомчулугу менен Каримованын акчасын уурдап, бүгүнкү бийликтеги адамдардын жеке эсебине которуу операциясын уюштурганын "Озодликке" ишенимдүү булак кабарлады.

Лондондо жайгашкан Central Asia Due Diligence изилдөө борборунун директору Алишер Илхамов Гүлнара Каримованын эсеби жабылган акчасын кантип жана кимге кайтаруу керектиги боюнча талкууларга активдүү катышат. Илхамов белгилегендей, Рустам Мадумаровдун камалышы менен Гонконгдон түшкөн акчаны мамлекеттик бюджетке эмес, жеке чөнтөктөрүнө кайтарууну каалаган ташкенттик айрым аткаминерлердин планы ачыкка чыкты.

"Укуктук маселелерде мамлекеттердин ортосунда өз ара жардам көрсөтүү механизми бар. Бул механизм уурдалган деп эсептелген мамлекеттик каражаттарды ошол өлкөгө кайтарууга мүмкүндүк берет. Бул учурда акча же мүлктөр мамлекеттик бюджетке кайтып келет. Мадумаровдун Гонконгго сапарын уюштурган адамдар бул акчаны мамлекеттик бюджетке кайтарып, мамлекеттик муктаждыктарга же социалдык долбоорлорго жумшоону көздөшпөгөндөй. Алар жөн гана акчаны кымырып келген. Бул окуядан башкача тыянак чыгаруу өтө кыйын. Максат бул уурдалган акчаны дагы бир жолу уурдоо болчу", - дейт Алишер Илхамов.