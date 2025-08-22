Линктер
ЧУКУЛ КАБАР!
22-Август, 2025-жыл, жума, Бишкек убактысы 11:36
Борбор Азия
Кыргыз-казак алакасы: Токаев Бишкекке келди
18 мүнөт мурда
1
2
3
4
5
6
Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев 21-августта, Кыргыз Республикасына расмий сапар менен келди.
7
8
9
10
11
12
