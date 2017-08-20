"Сто предложений от соотечественников": Парки мечты

“Ничто так не передает суть Америки, как наши национальные парки”- эти слова принадлежат 32-ому президенту США Франклину Делано Рузвельту. 14 национальных парков США включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А всего в стране насчитывается более 300 национальных парков, заповедников, заказников и памятников природы. Когда я узнала, что проведу свой год в штатах Монтана и Аризона, я была очень счастлива.

Глешиер и озеро Флатхед

Национальный парк Глешиер мы увидели благодаря программе Хамфри, по которой я приехала в Штаты. Признаюсь, долго ждала поездку, так как это самая известная достопримечательность Монтаны, наряду с озером Флатхед. А нам предстояло увидеть и озеро, и парк. Мы поехали чуть ранее запланированного срока, когда еще снег не сошел с некоторых перевалов, поэтому мы увидели лишь небольшую часть. По дороге мы заехали на ночевку на озеро Флатхед, где у университета есть коттеджи, и мы также смогли поговорить с сотрудником Института, который изучает озеро. Искупались в озере и провели ночь возле этого чуда природы.

Сам Глешиер парк удивляет разнообразием экосистем — от прерий до тундры — и обилием животных. Медведи гризли - один из символов штата и символ Университета Монтана - также обитают в этих местах. В парке живут лоси, снежные бараны, горные козлы, североамериканские олени, росомахи, койоты и даже пумы. К сожалению, ледники, давшие название парку, находятся на грани исчезновения.



Йеллоустоун — гейзеры и горячие озера

В Йеллоустоун мы поехали в аккурат под завершение программы по обучению английскому языку благодаря семейной паре Тами и Джиму, которые вместе уже 20 лет. Они были хост семьей у моей коллеги из Конго и было два места в машине. Повезло мне и моей коллеге из Буркина Фасо. Все мы трое позже поехали по программе в Аризону учиться уже профессии.

У нас был трехдневная поездка с ночевкой в палатках, со встречами рассветов и провожанием закатов. Йеллоустоун — одна из уникальных местностей на земле, здесь наряду с богатым животным миром можно сполна насладиться зеленью лесов и удивительными озерами. Бизонов мы видели уже и в Йеллоустон. Но поездка в самый первый национальный парк запомнилась прежде всего гейзерами и горячим озером и пикниковым опытом по всем традициям американской жизни — с кофе в железных кружках, бургерами и хот-догами, пивом в местном баре и сном на природе.

Аризона и ее Гранд каньоны

Жить в штате Гранд Каньонов Аризоне было просто удачей и поэтому как только выдалась возможность, мы с друзьями арендовали машину и поехали к уникальным горам, которые открыл миру Лесли Пауелл, имя которого не раз прозвучит в промо материалах парка, в историях гидов.

Я была в казахских каньонах Чарын и на наших Конорчек, но Гранд каньон, конечно масштабен и его связь с рекой Колорадо делает его еще более величественным. Создание парка явилось одним из первых успехов природоохранного движения. Статус национального парка смог помешать исполнению планов по строительству плотины на реке Колорадо внутри границ парка. Возможно, что отсутствие такого статуса у каньона Глен, где находится знаменитая «Подкова», и было причиной разрешения строительства плотины выше по течению. У нас была отдельная поездка в Глен каньоны, где мы насладились поездкой по реке Колорадо, увидели плотину.

На протяжении веков в районе Большого Каньона обитали древние индейцы народности пуэбло. И сегодня многие земли в районе каньона принадлежат индейским племенам, здесь расположены несколько резерваций. К услугам туристов в районе Большого Каньона многочисленные гостиницы, сувенирные магазины, смотровые площадки.

Земли навахо и Долина Монументов

Американские вестерн-фильмы у меня прежде всего ассоциировались с долиной Монументов. Все мы помним эти величественные красные горы-великаны в музыкальных клипах, открытках и рекламе сигарет. Оказалось, это не одно и то же, что Гранд Каньоны: они находятся чуть дальше и это уже территория, не подчиняющаяся службе национальных парков, а принадлежащая племени Навахо, одному из крупных индейских племен на территории США, которые владеют наибольшими резервационными территориями.

Нас повезли на открытых бусах меж великих «монументов», что оказались более устойчивыми к разрушительному воздействию ветра и солнца, чем окружавшие их мягкие породы. В настоящее время пейзаж парка Долины Монументов неизменно входит в число 100 природных чудес нашей планеты.

Йосемитская долина — долина вершин и водопадов

Когда в соцсетях увидела, что из соседних кампусов собираются в Йосемит, сразу связалась с ними, так как они собирались арендовать машину, и так можно было присоединиться. Йосе́митский национа́льный па́рк расположен в штате Калифорния на западных склонах горного хребта Сьерра-Невада. Славится своими водопадами и скалами и деревьями секвоей. Около 89% парка считается зоной дикой природы. Был с самого начала задуман именно как национальный парк. Один из первых защитников идеи заповедников был, можно сказать, основатель парка Джон Мьюр. Лед выступил в роли главного скульптора, изваявшего разные персонажи из камня. Йосемитская долина встретила нас ранним мартовским утром туманом и дождем, но уже к вечеру небо прояснилось и мы увидели другой Йосемит, молчаливый и ясный. Долина окружена вечнозелеными лесами и гранитными скалами с блестящими рукавами водопадов.

Здесь Полукупол, там монолит Эль-Капитан, далее - гранитный пик Северного купола и величавые Кафедральные шпили. Более половины всех крупных водопадов Америки находятся в Йосемитском парке и, поэтому, мы не упустили возможности сделать крутой виток к этим водным красотам и посетили за два дня 3 водопада. Конечно было и озеро Зеркало, и густые чащи лесов, но мощный гул воды стал особенным воспоминанием от известного парка Калифорнии.

Эти путешествия были, прежде всего, полезны тем, что открыли мне богатый природный мир этой страны, где ты можешь посетить разные климатические зоны, получить мощный заряд энергии и услышать истории земли в рассказах коренных народов.

Во-вторых, подход для сохранения должен быть систематичным и стратегическим, и нам нужны люди, которые думают об этой проблеме и имеют желание и намерение что-то делать. В этом отношении волонтерское движение, работа с сообществами в этих национальных парках могли бы быть примером.

Третий аспект — коммуникационная работа и информация. Музеи, небольшие магазины, тонны рекламной продукции с изображениями парков, карт, фильмов, рекламируют все для продвижения истории природы, ее тщательного сохранения для будущих поколений.

По некоторым причинам я думаю о кыргызских национальных парках, и текущая ситуация не дает надежду. Но мы должны убедить людей говорить об экологии и бить в набат, чтобы спасти наши деревья и горы.

Тынымгуль Эшиева.

Блог опубликован в рамках конкурса "Азаттыка" "Сто предложений от соотечественников".