ЧУКУЛ КАБАР!
16-Январь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 00:54

Бүгүн Азаттыкта

АКШ кыргыз жарандарына иммиграциялык визаны убактылуу токтотот

“Куликов” кондитер үйү менен блогер Айтилек Орозбековдун ортосундагы cотко жеткен окуя элдешүү менен аяктады. Бирок бул окуя мамлекеттик тил, бизнес жана жарандык активдүүлүктүн чеги тууралуу талаш-тартышка жем таштады. Ирандын соту нааразылык акциясына катышкан Эрфан Солтанини өлүм жазасына тартуу каралбаганын билдирди. Буга чейин бир катар эл аралык укук коргоочу уюмдар 26 жаштагы жигитти дарга асканы жатат деп коңгуроо каккан. Депутат Камила Талиева мамлекеттик сыйлыктар боюнча мыйзам долбооруна байланыштуу президенттик администрациянын маалымат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбековдун сынына жооп берди.

