АКШ кыргыз жарандарына иммиграциялык визаны убактылуу токтотот
“Куликов” кондитер үйү менен блогер Айтилек Орозбековдун ортосундагы cотко жеткен окуя элдешүү менен аяктады. Бирок бул окуя мамлекеттик тил, бизнес жана жарандык активдүүлүктүн чеги тууралуу талаш-тартышка жем таштады. Ирандын соту нааразылык акциясына катышкан Эрфан Солтанини өлүм жазасына тартуу каралбаганын билдирди. Буга чейин бир катар эл аралык укук коргоочу уюмдар 26 жаштагы жигитти дарга асканы жатат деп коңгуроо каккан. Депутат Камила Талиева мамлекеттик сыйлыктар боюнча мыйзам долбооруна байланыштуу президенттик администрациянын маалымат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбековдун сынына жооп берди.
Чыгарылыштар
Январь 14, 2026
Иран: Миңдеген кишинин өлүмү, Трамптын эскертүүсү
Январь 13, 2026
"Соловьёв айтса эле дүрбөлөң түшүү туура эмес"
Январь 12, 2026
"Иранда эл жалпы колдой турган бир лидер жок"
Январь 09, 2026
Хаменеи АКШны айыптады, Трамп эскертүүсүн кайталады
Январь 08, 2026
Иран: Полиция менен демонстранттардын кагылышы уланууда
Январь 07, 2026
Иранда полиция демонстранттарга каршы ок чыгарды
Шерине