Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
28-Ноябрь, 2025-жыл, жума, Бишкек убактысы 19:11

Сергек жашоо
Жазылыңыз
Сергек жашоо

Жазылыңыз

Apple Podcasts Spotify YouTube Жазылыңыз

"Көз кызарып, баш ооруйт". Сасык тумоонун кесепети

"Көз кызарып, баш ооруйт". Сасык тумоонун кесепети
Embed
"Көз кызарып, баш ооруйт". Сасык тумоонун кесепети

No media source currently available

0:00 0:29:28 0:00
Түз линк

Кыргызстанда соңку айларда тумоологондордун саны көбөйүүдө. Курч респиратордук оорулар жана сасык тумоо балдар арасында тез тарап, ооруканалар толуп калганы кабарланды. Дарыгерлер быйыл Гонконг тумоосу тарап жатканын, ал өтө кооптуу экенин белгилешүүдө. Иса Ахунбаев атындагы Медициналык академиянын Балдардын инфекциялык оорулары кафедрасынын доценти, медицина илимдеринин кандидаты Дамирахан Ахунбаева сасык тумоо жана курч респиратордук оорулар, алардын башка кооптуу ооруларга окшоштугу, кесепети тууралуу айтып берет.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG