“Сыдыкбеков менен Усубалиев тил маселесинен тирешкен”
Доордун каармандары, элдин эс тутумунда бекем сакталып калган тарыхый окуялар болот. Ошол окуяларга кандай баа беребиз, тарыхый инсандардын саясий бейнесин кантип түзөбүз? Кыргызда мемуар жазгандар болдубу? “Куугунтук курмандыктары” подкастында академик Осмонакун Ибраимов менен маек курабыз.
Чыгарылыштар
-
Декабрь 24, 2025
КГБ архиви: сурак кагаздарындагы кандын тагы
-
Декабрь 10, 2025
"90-жылдар эл толкуп көтөрүлгөн доор болду"
-
Июль 26, 2025
Ташкент архивиндеги маалыматтар: басмачылык кыймыл
-
Февраль 23, 2025
Тарыхый имаратка көз арткандар кимдер?
-
-
Декабрь 25, 2024
Абдыкадыр Орозбековдун сөөгү “Ала-Арчага” жашырылганбы?
