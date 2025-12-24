Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
24-Февраль, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 13:49

Куугунтук курмандыктары
Жазылыңыз
Куугунтук курмандыктары

Жазылыңыз

Apple Podcasts Spotify YouTube Жазылыңыз

“Сыдыкбеков менен Усубалиев тил маселесинен тирешкен”

“Сыдыкбеков менен Усубалиев тил маселесинен тирешкен”
Embed
“Сыдыкбеков менен Усубалиев тил маселесинен тирешкен”

No media source currently available

0:00 0:45:05 0:00
Түз линк

Доордун каармандары, элдин эс тутумунда бекем сакталып калган тарыхый окуялар болот. Ошол окуяларга кандай баа беребиз, тарыхый инсандардын саясий бейнесин кантип түзөбүз? Кыргызда мемуар жазгандар болдубу? “Куугунтук курмандыктары” подкастында академик Осмонакун Ибраимов менен маек курабыз.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG