"Уйку качып, ой басты". Жан ооругандагы кыйкырык
Акыркы маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда калктын 11 пайызы психикалык бузулуулардан жабыркайт. Адистердин айтымында, соңку убакта депрессия, тынчсыздануу, ар кандай терс ойлордун кучагында калып дүрбөлөңгө түшүп, уйкусуздукка кабылгандар көбөйүүдө. Алардын белгилешинче, мындай симптомдордун айынан коомдо суицид, агрессия өңдүү түрдүү көйгөйлөр жаралышы мүмкүн. Өлкөдөгү менталдык оорусу барларга мамиле, дарылоо ыкмалары кандай? Кыргыз психиатриясы өнүгүүдөбү? “Сергек жашоо” подкастында бүгүн ушул суроолорго жооп издейбиз.
Чыгарылыштар
-
Сентябрь 04, 2025
Улут саламаттыгы: Көп төрөгөн аял ооруйбу?
-
Август 12, 2025
"Ысык өнөкөт ооруларды козгошу мүмкүн"
-
Март 25, 2025
"Эненин тиши кариес болсо балага өтөт"
-
Март 11, 2025
"Ашказан ооруганда орозону абайлап кармоо керек"
-
Февраль 24, 2025
"Геморрой болбош үчүн жуунуш керек"
-
Февраль 14, 2025
"Эндоскопия рак шишигин эрте аныктайт"
