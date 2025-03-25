"Ысык өнөкөт ооруларды козгошу мүмкүн"
Кыргызстанда быйыл жаз алды менен күн катуу ысыды. Дарыгерлер мындай ысык өнөкөт ооруларды козгоп, айрым учурда өлүмгө да жеткириши мүмкүн экенин айтышат. Климат өзгөрүп жаткан шартта адам ысыктан өзүн жана жакындарын коргой алабы? Кантип тамактанып, кандай иштеп, кайсы адаттарды өзгөртүү керек? “Сергек жашоо” подкастында ушул суроолорго дарыгер, Коомдук саламаттык сактоо институтунун илимий катчысы Нурболот Үсөнбаев жооп бермекчи.
Чыгарылыштар
-
Март 25, 2025
"Эненин тиши кариес болсо балага өтөт"
-
Март 11, 2025
"Ашказан ооруганда орозону абайлап кармоо керек"
-
Февраль 24, 2025
"Геморрой болбош үчүн жуунуш керек"
-
Февраль 14, 2025
"Эндоскопия рак шишигин эрте аныктайт"
-
Январь 20, 2025
"Сасык тумоо жүрөк оорусун чакырышы мүмкүн"
-
Январь 13, 2025
Ажал ээрчиткен ашказан рагы
