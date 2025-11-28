Линктер

17-Декабрь, 2025-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 12:47

"Жыныстык оорулар эркекти тукумсуз кылат"

Акыркы жылдары эркектердин саламаттыгы начарлап баратканы айтылып келет. Адистер буга бир катар көйгөйлөр жана жыныстык жол менен жугуучу оорулар себеп экенин жүйө келтиришет. Урологго өз убагында көрүнүү кандай балээден сактайт? Эркекке кыймыл-аракет, туура тамактануу эмне үчүн маанилүү? Тестостерон аз болгондо чач түшөбү? Дени сак эр азаматтар улут саламаттыгынын башатыбы? “Сергек жашоо” подкастында ушул суроолорго уролог-андролог Илияс Эратов жооп берет.

