Жон Кирби америкалыктарды Орусиядын чыгып кетүүгө чакырды

Кошмо Штаттарынын Улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Жон Кирби америкалыктарды коопсуздук үчүн Орусиядан кетүүгө чакырды. Анын сөзүн CNN телеканалы таратты.

"Азыр америкалыктар Орусияда жүрчү маал эмес. Эгер сиз иш менен же эс алып жүргөн болсоңуз, сапарыңыздын кандай гана максаты болсо дагы Орусиядан азыр кетишиңиз керек. Орусия сиз үчүн жакшы жай эмес. Орусия азыр америкалык жарандар үчүн душман чөйрө. Эгер сиз ал жакта жүрсөңүз чукул кетишиңиз керек”,-деген Кирби.

Ал ошондой эле президенттин администрациясы Орусияда камакка алынган журналист Эван Гершкович менен жолугушууга аракет көрүп жатканын белгиледи.

Мунун алдында АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен дагы америкалык жарандарды Орусиядан чыгып кетүүгө, бул өлкөгө барбай турууга үндөгөн.

Орусияда расмий аккредитациядан өткөн журналист Гершкович 29-мартта Екатеринбургда кармалган. Бейшембиде Москва соту аны 29-майга чейин камоо чечимин чыгарган. Ал тыңчылыкка айыпталууда.

ФСБ Гершкович АКШнын тапшырмасы менен аскердик өнөр- жай комплексинин ишканаларынын бири тууралуу маалымат чогултуп жүргөн деп эсептейт. Кайсы ишкана экени айтылган жок.

Орусияда тыңчылыкка айыпталгандар 12-20 жылга чейин эркинен ажыратылат. WSJ айыптоолорду четке кагууда. Басылма кызматкеринин коопсуздугуна тынчсызданып жатканын билдирди.

Гершкович Орусияда төрөлүп, бала чагында ата-энеси менен жер которуп кеткен. WSJ гезитине чейин ал Agence France-Presse, The Moscow Times жана The New York Times басылмаларында иштеген.