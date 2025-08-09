Axios: АКШ, Украина жана Батыш өлкөлөрү Британияда сүйлөшүүлөрдү өткөрөт

Axios басылмасы үч булагына таянып жазгандай, АКШнын, Украинанын жана бир катар европалык өлкөлөрдүн өкүлдөрү ушул дем алышта Британияда жолугушууга камынып жатат.
Бул сүйлөшүүлөр келерки аптада күтүлүп жаткан АКШ президенти Дональд Трамп менен орус лидери Владимир Путиндин жолугушуусунун алдында өткөнү турат. Басылма Украина жана НАТОнун бир нече мүчө өлкөсү Трамп Путиндин ок атышууну токтотуу жана Киевдин пикирин эске албай туруп, аймактарды алмашуу боюнча сунушуна макул болушу ыктымал деп чочулашканын жазган.
АКШ менен Орусиянын президенттеринин жолугушуусу 15-августта Аляскада өтмөй болгонун эки тарап тең расмий ырастады.
АКШ жана Орусиянын лидерлеринин жолугушуусу тууралуу сөз ушул шаршембиде АКШнын атайын өкүлү Стив Уиткофф Москвага келип, Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн соң айтыла баштаган.
Трамп орус жана украин президенттери менен бирге жолугууну ниеттенгенин айтып, Путин жана Зеленский менен бирге жолугушуу болуп калышын четке каккан жок. Бирок Москва мындай үч тараптуу жолугушуу азырынча эрте экенин билдирүүдө.
Талдоочулар Трамптын соңку билдирүүлөрүнө караганда ыктымал тынчтык келишиминин алкагында Украинага соңку согушта Орусия басып алган айрым аймактардан баш тартуу сунушталышы мүмкүн. Расмий Киев мындай шартты толугу менен четке кагып келет.
