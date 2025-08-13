Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
13-Август, 2025-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 11:54
Кыргызстанда 2021-жылдан бери 2500ге жакын чакырым жолго асфальт төшөлдү

Иллюстрациялык сүрөт.
Кыргызстанда 2021-жылдан ушул күнгө чейин транспорт жана жол тармагына 101,7 млрд сомдон ашык каражат бөлүнгөн.

Ага 3 048 чакырымдан ашык жол жана жасалма курулмалар курулуп, 2 453 км жолго асфальт төшөлдү. Бул тууралуу 12-августта Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин коллегиясында айтылды.

Транспорт тармагынан 523 млн 534 миң сом киреше түшкөн.

Кыргызстанда соңку жылдары жер-жерлерде, анын ичинде Бишкек шаарында бир катар жолдор жасалып жатат. Бирок айрым жолдор тез эле жарактан чыгып, сапаты начар болуп жатканы тууралуу сындар айтылып келет. (BTo)

Шерине

