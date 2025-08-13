Украин президенти Евробиримдик жана АКШ менен сүйлөшүү үчүн Берлинге барды

Евробиримдиктин лидерлери жана АКШ президенти менен өтө турган онлайн саммитке катышуу үчүн украин лидери Владимир Зеленский Берлинге барды. Вашингтон бир аздан кийин Трамп онлайн режимде бул саммитке кошулаарын ырастады. АКШ президенти Зеленский менен өзүнчө сүйлөшөөрү да белгиленген.
Украинадагы согушту токтотуу жолдорун талкуулай турган 15-августтагы АКШ-Орусия президенттеринин жолугушуусун утурлай буга чейин Евробиримдик лидерлери Зеленский менен өзүнчө сүйлөшкөн. Анда макулдашылган шарттарды Трамп менен талкуулаган соң Германиянын канцлери Фридрих Мерц жана Владимир Зеленский Берлинде биргелешкен маалымат жыйынын өткөрөөрү белгиленген.
