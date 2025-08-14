Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
14-Август, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 14:14
Жаңылыктар

2024-жылы Кыргызстан менен Орусиянын соода алмашуусу 25% өстү

Иллюстрациялык сүрөт.
Иллюстрациялык сүрөт.

2024-жылы Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы өз ара соода алмашуунун көлөмү 3,9 млрд АКШ долларына жетип, 25% өстү. Кыргыз товарларынын Орусияга экспорту дээрлик 40% көбөйгөн. Орусиянын Кыргызстандын экономикасына салган түз инвестицияларынын көлөмү 280 млн АКШ долларын түздү.

Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 14-августта Чолпон-Ата шаарында өтүп жаткан VII кыргыз-орус экономикалык форумунун катышуучуларына жолдогон куттуктоо сөзүндө айтты. Мамлекет башчынын сөзүн Президенттин жана Министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо башкармалыгынын начальниги Азамат Кадыралиев окуп берди.

Президент кыргыз-орус өнүктүрүү фонду Кыргызстанда 900 млн АКШ долларынан ашык 3600дөн ашуун долбоорду ишке ашырганын белгилеген. (BTo)

Дагы караңыз

Зеленский: Украинанын коопсуздугуна кепилдик болушу керектигине Трамп макул болду

АКШ Орусияга салынган айрым санкцияларды 20-августка чейин убактылуу жумшартты

Starlink компаниясы Казакстанда интернет таратуу ишин баштады

Орусияда WhatsApp жана Telegram аркылуу чалуу бөгөттөлдү

Өзгөндө соттук-медициналык экспертиза бөлүмүнүн башчысы сексуалдык ыдык иши боюнча кармалды

Өкмөт эттин баасы 700 сомдон төмөн болушу керектигин билдирди

Бишкекте милиция бөлүмүндөгү адам өлүмү боюнча кылмыш иши козголду

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG