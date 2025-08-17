Fox News Мелания Трамптын Путинге жазган катынын мазмунун жарыялады

Fox News телеканалы АКШнын биринчи айымы Мелания Трамптын Орусиянын президенти Владимир Путинге жазган катынын мазмунун жарыялады. Катты Путинге АКШнын президенти Дональд Трамп 15-августта Аляскадагы жолугушууда тапшырган.
Путин аны америкалык жана орусиялык делегация өкүлдөрүнүн катышуусунда дароо окуганы кабарланды.
"Ар бир баланын жүрөгүндө бирдей кыял бар, ал айылдабы же чоң мегаполисте төрөлгөнбү, айырмасы жок. Алар сүйүү, мүмкүнчүлүктөр жана коопсуздук жөнүндө кыялданат", — деп жазылган катта.
Мелания Трамп «азыр дүйнөнүн кээ бир балдары күлкүсүн ичине катууга аргасыз экенин» айткан.
"Путин мырза, жалгыз сиз гана алардын шыңгыр күлкүсүн кайтара аласыз. Бул бейкүнөө балдарды коргоо менен сиз Орусияга гана кызмат кылбастан, бүткүл адамзатка жакшылык кылган болосуз", - деп жазган биринчи айым.
Дональд Трамп менен Владимир Путиндин Алясканын Анкориж шаарындагы жолугушуусунда Украинадагы согушту токтотуу маселеси талкууланган.
