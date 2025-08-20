Трамп: Путин Зеленский менен жолугушууга көндү

Орусиянын президенти Владимир Путин шейшембиге караган түнү телефон аркылуу сүйлөшүүдө Украинанын лидери Владимир Зеленский менен жолугушууга макул болду.
Бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп Fox News телеканалындагы маегинде билдирди.
Трамптын айтымында, "Зеленский менен Путиндин мамилеси "мурда өзү ойлоп жүргөндөн бир аз жакшы", ошондуктан алар алгач бетме-бет сүйлөшөт, андан кийин өзү ага кошулат.
"Ошол эле учурда алар кайсы бир мезгилде жакшы достордон болуп калат деп айта албайм. Путин өзүн жакшы алып жүрөт деп үмүттөнөм. Андай болбой калса, биз татаал кырдаалга туш болобуз", - деди АКШ президенти.
France-Presse агенттиги Трамп менен Путиндин телефон сүйлөшүүсүнүн мазмунунан кабардар болгон эки булакка таянып, орус президенти Украинанын лидери менен ыктымал жолугушууну Москвада өткөрүүнү сунуштаганын жазды.
"Путин Москва тууралуу айтты, Зеленский буга "жок" деп жооп берди", - деди агенттиктин дагы бир булагы.
Fox News каналындагы маегинде Трамп Украинанын НАТОго кириши жана Орусия аннексиялап алган Крымды кайтаруу мүмкүн эместигин кайталады.
Согушту жөнгө салуу аракетинин алкагында Киев "көп жер аларын" айтты, балким Трамп муну менен Орусия басып алган жерлер тууралуу сөз кылган болушу мүмкүн.
Трамптын билдирүүсүндө, Украинага сунушталган коопсуздук кепилдигинин алкагында Франция, Германия, Улуу Британия бул өлкөдө аскер жайгаштырууну каалап жатат.
"Дональд Трамп президент болуп турганда АКШ мындай кадамга барбайт", - деди ал.
Трамп Москва бул шартка көнөт деп ойлоп жатканын кошумчалады.
Кремль буга чейин Украинада чет элдик аскерлер жайгашса, тынчтык процессин жокко чыгара турганын жарыялаган.
Шерине